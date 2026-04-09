表参道に「モンスターズ・インク」OH MY CAFEが4月23日機間限定オープン。モンスターイメージのメニューが並ぶ
エルティーアールは、「モンスターズ・インク」OH MY CAFEを東京都表参道にて4月23日から6月28日の期間オープンする。4月9日18時から事前予約を受け付け、予約金は770円。
「モンスターズ・インク」は2002年に日本で公開されたディズニー＆ピクサーのアニメーション映画。米国での公開25周年を記念し、「サリー」をイメージしたグラタンや「マイク」をイメージした寿司など、カラフルなメニューを提供する。
この他「モンスターズ・インク」や「モンスターズ・ユニバーシティ」をモチーフとしたグッズなども提供予定。特典としてメニューの注文者にオリジナル缶バッジ、ドリンク1品注文につきミニブロマイド1枚を進呈する。【特典】
オリジナル缶バッジ
ミニブロマイド【メニュー】
＜サリー＞RRR!グラタンプレート（1,990円）
＜マイク＞ギョロ目お寿司プレート（2,090円）
＜ブー＞モンスター？パスタプレート（2,090円）
＜ランドール＞青春の思い出サンドイッチプレート（2,090円）
＜悲鳴ボンベ＞悲鳴が詰まった！？トマトカレー（2,090円）
＜サリー＆マイク＞相棒パフェ（1,390円）
＜OK（ウーズマ・カッパ）＞落ちこぼれケーキ（1,390円）
＜サリー＞ブルースムージー（1,190円）
＜マイク＞メロンミルク（1,190円）
＜ランドール＞ブルーティーソーダ（990円）
＜モンスターズ社＞バナナヨーグルトスムージー（1,190円）
ホットコーヒー、ホットティー、ホットミルク（690円）
ボトル入りドリンク（1,890円）【スーベニア】
マグカップ（サリー、2,090円）
マグカップ（マイク、1,980円）
アクリルマドラー（ランダム8種、990円）
ドア型アクリルスタンドコースター（全2種、1,430円）【グッズ】
アクリルキーホルダー（ランダム8種、770円）
ステッカー（ランダム20種、605円）
額縁マグネット（ランダム6種、990円）
巾着（ピンク、1,540円）
巾着（クリーム、1,540円）
カードホルダー（1,650円）
トートバッグ（2,750円）
(C)Disney/Pixar