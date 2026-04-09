【「モンスターズ・インク」OH MY CAFE】 4月23日～6月28日 オープン予定

エルティーアールは、「モンスターズ・インク」OH MY CAFEを東京都表参道にて4月23日から6月28日の期間オープンする。4月9日18時から事前予約を受け付け、予約金は770円。

「モンスターズ・インク」は2002年に日本で公開されたディズニー＆ピクサーのアニメーション映画。米国での公開25周年を記念し、「サリー」をイメージしたグラタンや「マイク」をイメージした寿司など、カラフルなメニューを提供する。

この他「モンスターズ・インク」や「モンスターズ・ユニバーシティ」をモチーフとしたグッズなども提供予定。特典としてメニューの注文者にオリジナル缶バッジ、ドリンク1品注文につきミニブロマイド1枚を進呈する。

【特典】

オリジナル缶バッジ

ミニブロマイド

【メニュー】

＜サリー＞RRR!グラタンプレート（1,990円）

＜マイク＞ギョロ目お寿司プレート（2,090円）

＜ブー＞モンスター？パスタプレート（2,090円）

＜ランドール＞青春の思い出サンドイッチプレート（2,090円）

＜悲鳴ボンベ＞悲鳴が詰まった！？トマトカレー（2,090円）

＜サリー＆マイク＞相棒パフェ（1,390円）

＜OK（ウーズマ・カッパ）＞落ちこぼれケーキ（1,390円）

＜サリー＞ブルースムージー（1,190円）

＜マイク＞メロンミルク（1,190円）

＜ランドール＞ブルーティーソーダ（990円）

＜モンスターズ社＞バナナヨーグルトスムージー（1,190円）

ホットコーヒー、ホットティー、ホットミルク（690円）

ボトル入りドリンク（1,890円）

【スーベニア】

マグカップ（サリー、2,090円）

マグカップ（マイク、1,980円）

アクリルマドラー（ランダム8種、990円）

ドア型アクリルスタンドコースター（全2種、1,430円）

【グッズ】

アクリルキーホルダー（ランダム8種、770円）

ステッカー（ランダム20種、605円）

額縁マグネット（ランダム6種、990円）

巾着（ピンク、1,540円）

巾着（クリーム、1,540円）

カードホルダー（1,650円）

トートバッグ（2,750円）

(C)Disney/Pixar