SEVENTEEN・ドギョム×スングァン、カラオケBanBanと豪華コラボ！限定ルームやノベルティが登場

SEVENTEENのドギョムとスングァンによる1st Mini Album『Serenade』のリリースを記念して、カラオケBanBanとの特別なコラボキャンペーンが開催される。

今回の企画では、アルバムの世界観をルーム全体で堪能できるコラボルームの展開をはじめ、オリジナルノベルティ付きのコラボドリンクの販売、歌唱キャンペーン、さらには店頭でのビッグパネル展示など、ファンが心ゆくまで楽しめる多彩なコンテンツが用意されている。

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開催期間は4月17日（金）から6月18日（木）までの約2カ月間で、全国のカラオケBanBan計200店舗を対象に実施される。

注目の「DK×SEUNGKWANコラボルーム」は、アーティストビジュアルを贅沢に使用したオリジナルデザインとなっており、アルバム『Serenade』のムードに浸れる没入感のある体験を提供する。対象となるのは、池袋北口店や後楽園店（東京都）、仙台大和町店（宮城県）、名古屋太閤口店（愛知県）、喜連瓜破駅前店（大阪府）、福岡城南店（福岡県）の計6店舗だ。

「DK×SEUNGKWANコラボルーム」イメージ

こちらの予約は4月10日（金）16時から特設サイトにて受付が開始され、原則としてネット予約のみでの利用となっている。

また、全2種のオリジナルコラボドリンクも登場する。アルバムの雰囲気をイメージしたこのドリンクを1杯注文するごとに、好きなデザインのノベルティが1つプレゼントされる。

ノベルティは期間によって内容が異なり、前半（4月17日〜5月21日）はクリアコースター、後半（5月22日〜6月18日）はミニクリアファイルがそれぞれ全3種ずつ用意されている。

ドリンク企画は全国200店舗で展開されるが、在庫がなくなり次第終了となるため早めのチェックが欠かせない。

「コラボドリンク＆ノベルティ」イメージ

さらに、JOYSOUND設置ルームにて対象楽曲を歌唱した利用者全員に「オリジナルスマホ壁紙」をプレゼントする歌唱キャンペーンが全店舗で実施されるほか、今回のコラボのために制作された「ビッグパネル」が店頭を飾る。

対象となる展示店舗は以下の通り。

展示店舗：平岸店（北海道）、盛岡駅前店（岩手）、仙台幸町店（宮城）、郡山うねめ通り店（福島）、金沢福久店（石川）、新潟坂井店（新潟）、新宿歌舞伎町一番街店・渋谷センター街店・立川駅北口本店（東京）、浜松佐鳴台店（静岡）、名古屋太閤口店（愛知）、喜連瓜破駅前店（大阪）、西院店（京都）、岡山南店（岡山）、宇多津浜街道店（香川）、草津南店（広島）、福岡城南店（福岡）、熊本大津店（熊本）、鹿児島新栄店（鹿児島）、おもろまち店（沖縄）

より詳しい情報は、「コラボキャンペーン特設サイト」で確認できる。

◇ドギョム（DK） プロフィール

1997年2月18日生まれ。本名イ・ソクミン。韓国・ソウル出身。身長178cm。芸名“ドギョム”の漢字表記は“道兼”で、「さまざまな道を兼ねる人、多芸多才な人になるように」という意味が込められている。SEVENTEEN内ではボーカルチームに所属しており、練習生の時点でメインボーカルに内定していたほど歌唱力が高い。一方でギャグセンスが秀逸であることも知られており、ファンの間ではユーモアにあふれた発言や挙動がたびたび話題にのぼる。

◇スングァン プロフィール

1998年1月16日生まれ。本名プ・スングァン。身長174cm。2012年からPLEDISエンターテインメントに所属し、3年2カ月の練習生期間を経てSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインボーカルを担当しており、練習生時代から高い歌唱力に定評がある。一方で、グループ内のムードメーカーとしても知られており、バラエティの分野では高いMCスキルや優れたトーク力がたびたび称賛される。