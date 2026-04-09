山崎賢人、2028年大河主演に決定 タイトルは「ジョン万」19世紀の日米＆太平洋舞台にジョン万次郎の冒険描く
【モデルプレス＝2026/04/09】NHKは2026年4月9日、2028年に放送予定の大河ドラマ（第67作）「ジョン万」の制作・主演発表記者会見を実施。俳優の山崎賢人（ ※「崎」は正式には「たつさき」）が主演を務めることがわかった。
【写真】2027年大河ドラマ主演を務める俳優
日本史上唯一無二の冒険を描く大河ドラマ第67作の主人公は「ジョン万次郎」こと中濱万次郎。歴史に名が残るはずなどなかった貧しき漁師・中濱万次郎が、漂流の悲劇の末救出されてアメリカに渡り、日本を救う“知と技”を得た一流の船乗りとなる。19世紀の日米と太平洋を舞台に、命がけのサバイバルの連続と遥かなる再会のロマンを描く。制作統括は家富未央氏、脚本は連続テレビ小説「ちりとてちん」（2007年度後期）、「カムカムエヴリバディ」（2021年度後期）、大河ドラマ「平清盛」（2012年）などを手掛けた藤本有紀氏が務める。
主演決定を受け、山崎は「本当に嬉しいですね」と喜びの声を上げ、ジョン万次郎の人柄に触れつつ「今回自分が大河ドラマをやらせてもらう緊張もあるし、怖さもあったんですけど、それよりも『この船に乗って航海をしたいな』っていうワクワクが強かった」と期待をのぞかせた。また「とにかく強い部分、苦難を乗り越えていくっていうのを一生懸命演じて、皆さんに届けられたらなと思っております」と力強く語っていた。（modelpress編集部）
＜過去10作＞
【第55作】2016年「真田丸」
主演：堺雅人 作：三谷幸喜
【第56作】2017年「おんな城主 直虎」
主演：柴咲コウ 作：森下佳子
【第57作】2018年「西郷どん」
主演：鈴木亮平 作：林真理子 脚本：中園ミホ
【第58作】2019年「いだてん 〜東京オリムピック噺〜」
主演：中村勘九郎 脚本：宮藤官九郎
【第59作】2020年「麒麟がくる」
主演：長谷川博己 作：池端俊策
【第60作】2021年「青天を衝け」
主演：吉沢亮 作：大森美香
【第61作】2022年「鎌倉殿の13人」
主演：小栗旬、作：三谷幸喜
【第62作】2023年「どうする家康」
主演：松本潤 作：古沢良太
【第63作】2024年「光る君へ」
主演：吉高由里子 作：大石静
【第64作】2025年「べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺」
主演：横浜流星 作：森下佳子
＜現在放送中の大河ドラマ＞
【第65作】2026年「豊臣兄弟！」
主演：仲野太賀 作：八津弘幸
＜来年放送の大河ドラマ＞
【第66作】2027年「逆賊の幕臣」
主演：松坂桃李 作：安達奈緒子
1840年、ぜい弱な日本の船が、おびただしい数の漂流者を生み出していた頃、土佐の貧しい少年だった万次郎は、母と離れ、先輩漁師と初めての遠洋漁へ出る。それは彼の運命を変える旅の始まりだった――。
生きるか死ぬかの格闘の末に、万次郎たちはアメリカの捕鯨船「ジョン・ハウランド号」に救出される。初めて触れる英語、荒々しい異国の船乗りたち、富を生む捕鯨の仕事。万次郎は好奇心を膨らませる。鎖国の国に万が一帰れたとしても死罪かもしれない。ならば、生きて、もっと何かを知りたい。そうして、ホイットフィールド船長の誘いを受けて、アメリカへ単身渡る決意をする。
産業革命まっただ中のアメリカ。船長の支援で学校に通い、友情に、恋に、青春を駆け抜ける万次郎。人種差別に遭いながらも、腕があれば認められる世界を知っていく。そして彼は、皆が認める船乗りへ――。
しかし、次第に耳に入る日本の悪評。自分が生きている意味は何かを考え、万次郎は再び決意する。「帰ろう」。母に再会するために、自分の人生をひらいた“知と技”を日本に伝えるために。
いつか船長に恩を返すと心に決めて、万次郎は荒波だらけの人生の冒険を突き進んで行く――。
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【写真】2027年大河ドラマ主演を務める俳優
◆山崎賢人、2028年大河ドラマ「ジョン万」主演に決定
日本史上唯一無二の冒険を描く大河ドラマ第67作の主人公は「ジョン万次郎」こと中濱万次郎。歴史に名が残るはずなどなかった貧しき漁師・中濱万次郎が、漂流の悲劇の末救出されてアメリカに渡り、日本を救う“知と技”を得た一流の船乗りとなる。19世紀の日米と太平洋を舞台に、命がけのサバイバルの連続と遥かなる再会のロマンを描く。制作統括は家富未央氏、脚本は連続テレビ小説「ちりとてちん」（2007年度後期）、「カムカムエヴリバディ」（2021年度後期）、大河ドラマ「平清盛」（2012年）などを手掛けた藤本有紀氏が務める。
◆大河ドラマ、作品名・主演一覧
＜過去10作＞
【第55作】2016年「真田丸」
主演：堺雅人 作：三谷幸喜
【第56作】2017年「おんな城主 直虎」
主演：柴咲コウ 作：森下佳子
【第57作】2018年「西郷どん」
主演：鈴木亮平 作：林真理子 脚本：中園ミホ
【第58作】2019年「いだてん 〜東京オリムピック噺〜」
主演：中村勘九郎 脚本：宮藤官九郎
【第59作】2020年「麒麟がくる」
主演：長谷川博己 作：池端俊策
【第60作】2021年「青天を衝け」
主演：吉沢亮 作：大森美香
【第61作】2022年「鎌倉殿の13人」
主演：小栗旬、作：三谷幸喜
【第62作】2023年「どうする家康」
主演：松本潤 作：古沢良太
【第63作】2024年「光る君へ」
主演：吉高由里子 作：大石静
【第64作】2025年「べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺」
主演：横浜流星 作：森下佳子
＜現在放送中の大河ドラマ＞
【第65作】2026年「豊臣兄弟！」
主演：仲野太賀 作：八津弘幸
＜来年放送の大河ドラマ＞
【第66作】2027年「逆賊の幕臣」
主演：松坂桃李 作：安達奈緒子
◆「ジョン万」物語
1840年、ぜい弱な日本の船が、おびただしい数の漂流者を生み出していた頃、土佐の貧しい少年だった万次郎は、母と離れ、先輩漁師と初めての遠洋漁へ出る。それは彼の運命を変える旅の始まりだった――。
生きるか死ぬかの格闘の末に、万次郎たちはアメリカの捕鯨船「ジョン・ハウランド号」に救出される。初めて触れる英語、荒々しい異国の船乗りたち、富を生む捕鯨の仕事。万次郎は好奇心を膨らませる。鎖国の国に万が一帰れたとしても死罪かもしれない。ならば、生きて、もっと何かを知りたい。そうして、ホイットフィールド船長の誘いを受けて、アメリカへ単身渡る決意をする。
産業革命まっただ中のアメリカ。船長の支援で学校に通い、友情に、恋に、青春を駆け抜ける万次郎。人種差別に遭いながらも、腕があれば認められる世界を知っていく。そして彼は、皆が認める船乗りへ――。
しかし、次第に耳に入る日本の悪評。自分が生きている意味は何かを考え、万次郎は再び決意する。「帰ろう」。母に再会するために、自分の人生をひらいた“知と技”を日本に伝えるために。
いつか船長に恩を返すと心に決めて、万次郎は荒波だらけの人生の冒険を突き進んで行く――。
【Not Sponsored 記事】