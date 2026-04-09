日本製鉄、名古屋製鉄所の次世代熱延ラインで熱間試運転を開始
日本製鉄は4月8日、名古屋製鉄所(愛知県東海市)で建設を進めていた次世代熱延ラインについて、4月1日より熱間試運転(熱延コイルの試験生産)を開始したと発表した。2026年8月の商業生産開始を予定している。
2022年夏頃:地盤を強固にするために杭打ちを実施
○次世代熱延ラインの概要
同ラインは2022年5月に着工。地盤強化のための杭打ち工事から始まり、基礎工事、建屋建設、設備据付工事、個々の設備の試運転を順次実施してきた。投資額は約2700億円で、年間生産能力は約600万トンとなる。
2023年夏頃:建屋建設や設備据付のための基礎工事を本格的に開始
2024年夏頃:建屋の骨組みが組まれ、全体像が見え始めた
2024年秋頃:建屋がほぼ完成
世界最大の耐荷重を持つ圧延機を備え、圧延制御性と温度制御性を飛躍的に向上させた設備で、素材製造から走行時までの自動車ライフサイクル一貫での温室効果ガス排出量削減にも効果を発揮できる超ハイテン鋼板(引張り強さ1.0GPa以上)など高級薄板の生産体制を抜本的に強化するとしている。
商業生産開始後、現行の熱延ラインは2026年度中に休止する予定。
2025年夏:設備の据付が進んできた
2025年冬:建屋の全景
2026年4月1日:初の熱間試運転(熱延コイルの試験生産)
2022年夏頃:地盤を強固にするために杭打ちを実施
○次世代熱延ラインの概要
同ラインは2022年5月に着工。地盤強化のための杭打ち工事から始まり、基礎工事、建屋建設、設備据付工事、個々の設備の試運転を順次実施してきた。投資額は約2700億円で、年間生産能力は約600万トンとなる。
2024年夏頃:建屋の骨組みが組まれ、全体像が見え始めた
2024年秋頃:建屋がほぼ完成
世界最大の耐荷重を持つ圧延機を備え、圧延制御性と温度制御性を飛躍的に向上させた設備で、素材製造から走行時までの自動車ライフサイクル一貫での温室効果ガス排出量削減にも効果を発揮できる超ハイテン鋼板(引張り強さ1.0GPa以上)など高級薄板の生産体制を抜本的に強化するとしている。
商業生産開始後、現行の熱延ラインは2026年度中に休止する予定。
2025年夏:設備の据付が進んできた
2025年冬:建屋の全景
2026年4月1日:初の熱間試運転(熱延コイルの試験生産)