「現預金は30万円あればいい」世帯年収1600万円・40代夫婦の資産配分
All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2025年12月26日に回答のあった、埼玉県在住40歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。
同居家族構成：本人、夫（47歳）
居住地：埼玉県
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
雇用形態：派遣・契約社員
世帯年収：本人600万円、夫1000万円
現預金：65万円
リスク資産：1100万円
現在利用している定期預金は、「ソニー銀行の6カ月もの外貨定期預金で、米ドル（金利6％）、ユーロ（金利1.4％）、香港ドル（金利0.2％）」に合計60万円ほど預け入れていると言います（全て2026年3月時点の金利）。
外貨定期預金を選んだ理由については「旅行に行く時に使いたいから」とのこと。普通預金には「入院したりけがしたりした時のため」の最低限のお金を入れ、無駄に使わないようにするため現金は「手元に残さない」とあります。
実際に資産配分は「現金1割以下、投資9割以上」となっていて「今はまだ働いているので、手元の資金を極力少なくして」いると言います。
今後も「特にライフイベントがない」ため今のスタンスのまま「変えたいとは思わない」と投稿者。ただもし「家族の健康状態の変化」があれば、現預金に多めに振り向けたいとのことでした。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィール年齢性別：40歳女性
同居家族構成：本人、夫（47歳）
居住地：埼玉県
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
雇用形態：派遣・契約社員
世帯年収：本人600万円、夫1000万円
現預金：65万円
リスク資産：1100万円
「海外旅行で使うためソニー銀行の外貨定期預金を利用」現預金については基本的に「外貨定期預金にしておき、レートがいい時に日本円に崩している」という投稿者。
現在利用している定期預金は、「ソニー銀行の6カ月もの外貨定期預金で、米ドル（金利6％）、ユーロ（金利1.4％）、香港ドル（金利0.2％）」に合計60万円ほど預け入れていると言います（全て2026年3月時点の金利）。
外貨定期預金を選んだ理由については「旅行に行く時に使いたいから」とのこと。普通預金には「入院したりけがしたりした時のため」の最低限のお金を入れ、無駄に使わないようにするため現金は「手元に残さない」とあります。
「収入があるので投資が9割以上。現預金は30万円あればいい」現預金はいくらあると安心か、との問いには「月収の分はすぐおろせるよう備えておきたい」が「現金は少なくてもいいと思っているので、30万円あればいいと考える」と回答。
実際に資産配分は「現金1割以下、投資9割以上」となっていて「今はまだ働いているので、手元の資金を極力少なくして」いると言います。
今後も「特にライフイベントがない」ため今のスタンスのまま「変えたいとは思わない」と投稿者。ただもし「家族の健康状態の変化」があれば、現預金に多めに振り向けたいとのことでした。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)