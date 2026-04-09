オオモリは、「ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-」にあわせ、東京駅発のスイーツブランド「CARAMEL MEISTER（キャラメルマイスター）」とのコラボレーション商品「キャラメルマイスター ウルトラマン60周年記念パッケージ」を発売する。価格は1,480円。

販売は4月18日より、ひらかたパーク（大阪府枚方市）で開催される記念展を皮切りに、今後全国各地で開催予定の同展会場にて順次販売予定。東京駅の東京みやげセンター（八重洲地下中央口改札外）でも4月18日より販売を開始する。

「CARAMEL MEISTER」の定番商品「キャラメルマイスターオリジナル」を、ウルトラマンシリーズ60周年を記念した特別デザインパッケージで展開。60周年記念ロゴと「CARAMEL MEISTER」のロゴを金の箔押しであしらい、黒を基調としたクールなデザインとなっている。

本商品には、ウルトラマンシリーズの印象的なシーンを再現したオリジナルカード（全4種）をランダムで1枚封入されている。全4種のうち1種はデザイン非公開のシークレットカードとなっている。

(C) 円谷プロ