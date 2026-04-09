ユーチューバーのラファエルが9日までにYouTubeチャンネルを更新。ユーチューバーHIKAKINが飲料市場への参入を表明したことをめぐり物議をかもしてる件について言及した。

HIKAKINは先月28日、自身のチャンネル「HikakinTV」でライブ配信を行うも、黒一色の画面に波が寄せて返したものとみられる音声だけが流れる、動きのない動画を公開したことが話題に。同31日には「いつも応援してくれているみなさんへ。お騒がせしてしまい、申し訳ありません。本件は、4月5日（日）昼12:00にHikakinTVでお話させてください。もう少しだけ、待っていてください。ヒントはあの海の配信に隠されています。HIKAKIN」と手書きのメッセージと共に、荒れた海の上を船が航行する様子が流れる意味深長な動画を投稿していた。

視聴者の期待をあおり続けていたが、今月3日の動画で真相を明かし、新商品の麦茶を発売することが決まったと発表した。この件についてラファエルは「HIKAKINくんが炎上してますね。珍しい」と言及。「ほとんどの人間が『ONE PIECE』のことだと思ってた。それが『関係ないんか』というところで、匂わせてたりしたことが『尾田先生を利用した、踏み台にした』って絶対になってる」と“炎上”について解説した。

今回の件を受け「HIKAKINさん、人が良いとは聞いてますけど、いよいよここまでくると、こいつマジでファンを食い物にしてるなって、俺は正直、思っちゃってる」と吐露。「アホなだけやと僕は信じたい。今回のお茶の件も、どうやったら伸びるんだろう？っていろいろ考えた結果、ONE PIECEのやつと絡めたらめっちゃ視聴（回数）いくんじゃない？っていう無邪気な感じでやって、踏んだらアカンもんを踏んで炎上しちゃってるだけやと思うけど」とおもんぱかった上で、「これを計算してやってたら、もうすごいとかってならない」と話した。