4月6日から日清の公式サイトや公式YouTubeなどで公開されている、カップヌードル『14種のスパイス麻辣湯』のウェブCM『僕がカプヌであなたが麻辣 篇』が賛否になっている。

【写真】“舌舐め”シーンに「食べる気なくした」の声も……攻めすぎの日清CM

日清が明かした起用意図

昨年7月、配信シングル『池袋サンシャイン』のミュージックビデオでピアノの上に立って歌唱する演出が波紋を呼んだり、布面積がどんどん減っていく衣装などにツッコミが殺到。TikTokを中心に人気を集める音楽ユニット『WHITE JAM』ボーカルのSHIROSEと、人気ボディビルダー榎田一王を起用した同CM。

昨年、TikTok上で大バズりしたSHIROSEのソロ曲『磁石(Magnet)』の替え歌に合わせ、同曲のMVをモチーフに商品をアピールするという内容だ。

MV同様、SHIROSEと榎田が布面積の少ない衣装を着用。2人が腰を振りながら踊ったり、SHIROSEが舌を出して商品を舐めるようなシーンも。

同CMの動画を添付したカップヌードルの公式X投稿は、4月8日現在1241万回表示されるなど、話題になっている。

《日清さんのユニークなCMとシロセくんが合わさるの最高すぎる〜》

と喜ぶファンも多いものの、引用欄などでは、

《カップヌードル食べる気なくした》

《性的搾取してて草》

などと、批判も殺到することに。そこで日清にCMの反響などについて聞いた。

「Web CM『僕がカプヌであなたが麻辣 篇』は、『カップヌードル 14種のスパイス麻辣湯』の特長である“シビれる辛さ”や刺激的なおいしさを、ライブパフォーマンスのようなエネルギッシュな演出で表現したものです。また、Web CM のコンセプトや演出に合ったキャストとして、SHIROSEさんと榎田一王さんにご出演いただいております」

SHIROSEの起用とソロ曲『磁石 (Magnet)』を使用した理由については、

「楽曲の歌詞にある“磁石が引かれ合う”というモチーフが、『カップヌードル』と『麻辣湯』を組み合わせた商品の特長と重なることから採用しました。また、CM 映像も本楽曲のライブ演出を元に構成しており、SHIROSEさんのライブでのパフォーマンスも取り入れております」

SNS上で批判が殺到していることは把握しているという。

「Web CM 公開後、さまざまなご意見やご指摘をいただいていることは認識しております。いただいたご意見やご指摘の内容は真摯に受け止め、今後のCM制作の参考としてまいります」

話題性重視でCMに起用するのは軽率の指摘も

一部で性的搾取という指摘も上がっているが、広告代理店関係者はこう指摘する。

「昨年炎上した『赤いきつね』のウェブアニメCMは、うどんを食べるシーンで女性が頬を赤らめていたり、仕草が男性目線で性的に見えるように演出されていたことで批判が殺到しました。この件に関してはスポーツ選手など、本来は“性売り”していないものを性的に撮影することが性的ハラスメントにあたることに近いですよね」

今回起用されたSHIROSEは本人が積極的に布面積の少ない衣装を着用していたり、本人発案でパフォーマンスが行われていることから、今回のCMは“性的搾取”には当たらないという解釈だという。

「女性で例えるなら過激なグラビアもやっているグラドルを起用して、性的に見える演出を行うのと同じ訳ですからね。SHIROSEさんのこういった芸風を分かった上で、食品会社がパロディCMを作れば批判が殺到するのは明白。ただ本人が演出の意図を理解していた上で演じていたり、発案したパフォーマンスであれば“性的搾取”だとは思いません。

でも共演の榎田さんに関しては所属事務所などが勝手にOKを出して、本人が断れない状況で出演しているのであれば“性的搾取”になりますよね。もともとこういう芸風で活動しているSHIROSEさん本人まで批判するのは違うと思いますが、バズっているからと話題性重視でCMに起用するのは攻めているのではなく、軽率だと思います」（同・広告代理店関係者）

良くも悪くも大バズり中のCMだが、購入促進に繋がっているとは思えないが……。