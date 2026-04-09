2023年以来の開幕から二刀流でプレー

【MLB】Bジェイズ 4ー3 ドジャース（日本時間9日・トロント）

ドジャース・大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地のブルージェイズ戦に「1番・投手」で投打同時出場した。今季2度目の先発登板は6回4安打1失点（自責0）の好投。チームが逆転負けを喫して2勝目はならなかったが、開幕から12試合とはいえ、投打で圧倒的な成績を残している。

大谷は昨年8月27日（同28日）レッズ戦の4回から無失点投球を続けていた。今季初登板の3月31日（同4月1日）のガーディアンズ戦も6回1安打無失点と記録を継続。この日は3回2死からサンチェスに適時打を浴びて記録はストップしたものの、スミスのパスボールが絡んでの失点だったため、自責点はつかなかった。

最終的に6イニングを投げて96球（ストライク60球）を投げ、2奪三振1四球、4安打1失点（自責0）だった。ドジャースがちょうど12試合目だったとでこの時点での規定投球回にも到達。今季は12イニングを投げて防御率0.00と当然のメジャートップになった。球界では他にブライス・エルダー（ブレーブス）とエドゥアルド・ロドリゲス（ダイヤモンドバックス）しかいない。また、被打率.113は同3位だ。

もちろん、大谷が凄いのは投手だけではない。開幕から6試合連続で本塁打・長打・打点ゼロだったが、3日（同4日）のナショナルズ戦で今季1号を放つと、4試合で3発の固め打ちを見せた。この試合でも初回の四球で連続出塁記録を43試合に更新するなど、12試合で打率.267、ナ・リーグ3位タイの3本塁打、同11位の出塁率.407と打者としても調子を上げている。

今季は3年ぶりに投打二刀流で開幕を迎えた。健康にフルシーズンを戦えれば、4年連続通算5回目のMVPはかなり濃厚と言えるだろう。また、日本投手がまだ受賞できていないサイ・ヤング賞にも期待が高まる。（Full-Count編集部）