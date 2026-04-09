【RG 1/144 ガンダムアストレイ レッドドラゴン【3次】】 【MG 1/100 ガンダムAGE-2ノーマル 特務隊仕様【再販】】 【MG 1/100 ガンダムAGE-1 2号機【再販】】 【HG 1/144 Dガンダムセカンド【2次】】 予約開始：4月9日11時 7月～8月 発送予定 価格 ガンダムアストレイ レッドドラゴン：4,950円 ガンダムAGE-2ノーマル 特務隊仕様：5,280円 ガンダムAGE-1 2号機：4,290円 Dガンダムセカンド：3,080円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「RG 1/144 ガンダムアストレイ レッドドラゴン」など、MG、RG、HGガンプラ4製品の再販分を4月9日11時よりプレミアムバンダイで予約開始する。発送は7月から8月を予定。

今回プレミアムバンダイにて、「RG 1/144 ガンダムアストレイ レッドドラゴン」の3次受注分、「HG 1/144 Dガンダムセカンド」の2次受注分、「MG 1/100 ガンダムAGE-2ノーマル 特務隊仕様」「MG 1/100 ガンダムAGE-1 2号機」の再販分を4月9日11時より予約開始することを発表している。

「RG 1/144 ガンダムアストレイ レッドドラゴン」

発送日：7月予定 価格：4,950円

「機動戦士ガンダム SEED DESTINY ASTRAY R」より、「ガンダムアストレイ レッドドラゴン」を「RG（リアルグレード）」で商品化。カレトヴルッフやフライトユニット、ドライグヘッドなどを新規造形で再現しており、リアルグレードオリジナルの武器形態にも組み換えできる。

「MG 1/100 ガンダムAGE-2ノーマル 特務隊仕様」

発送日：8月予定 価格：5,280円

｢機動戦士ガンダムAGE｣より、「ガンダムAGE-2ノーマル 特務隊仕様」を「MG（マスターグレード）」で商品化。

設定カラーを成形色で再現しており、ニュアンスの異なる3色の白系の成形色を使用し、リアリティ溢れるこだわりの仕上がりとなっている。

メカデザイナーの海老川兼武氏がデザインした新規マーキングシール付属しており、ハイディテールな画稿をもとにした高密度のパーツで設計されたMS本体は、ストライダーフォームへの変形ギミックを搭載しているほか、マスターグレードならではの細部表現と展開ギミックを再現している。

「MG 1/100 ガンダムAGE-1 2号機」

発送日：8月予定 価格：4,290円

月刊ホビージャパンの公式外伝「機動戦士ガンダムAGE UNKNOWN SOLDIERS｣で展開されたMS「ガンダムAGE-1 2号機」を「MG（マスターグレード）」で商品化。

完成度と作りやすさ、アクション性能を追求したMS本体は、成形色カラーを全色変更しており、特徴的な胸部パーツは新規造形で再現。メカデザイナーの海老川兼武氏がデザインした新規マーキングシールが付属する。

「HG 1/144 Dガンダムセカンド」

発送日：7月予定 価格：3,080円

コミック「ダブルフェイク アンダー・ザ・ガンダム」より、アラハスによって戦闘用に改修されたDガンダムファースト「Dガンダムセカンド」を「HG（ハイグレード）」で商品化。チューンナップされたスラスターや戦闘用に追加された武装を余すことなく再現している。

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は塗装品です。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。