プレバンにて「RG ガンダムアストレイ レッドドラゴン」などMG、RG、HGガンプラ4製品の再販分が4月9日11時より予約開始「MG ガンダムAGE-2ノーマル 特務隊仕様」「HG Dガンダムセカンド」などがラインナップ
BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「RG 1/144 ガンダムアストレイ レッドドラゴン」など、MG、RG、HGガンプラ4製品の再販分を4月9日11時よりプレミアムバンダイで予約開始する。発送は7月から8月を予定。
今回プレミアムバンダイにて、「RG 1/144 ガンダムアストレイ レッドドラゴン」の3次受注分、「HG 1/144 Dガンダムセカンド」の2次受注分、「MG 1/100 ガンダムAGE-2ノーマル 特務隊仕様」「MG 1/100 ガンダムAGE-1 2号機」の再販分を4月9日11時より予約開始することを発表している。
「RG 1/144 ガンダムアストレイ レッドドラゴン」発送日：7月予定 価格：4,950円
「機動戦士ガンダム SEED DESTINY ASTRAY R」より、「ガンダムアストレイ レッドドラゴン」を「RG（リアルグレード）」で商品化。カレトヴルッフやフライトユニット、ドライグヘッドなどを新規造形で再現しており、リアルグレードオリジナルの武器形態にも組み換えできる。
「MG 1/100 ガンダムAGE-2ノーマル 特務隊仕様」発送日：8月予定 価格：5,280円
｢機動戦士ガンダムAGE｣より、「ガンダムAGE-2ノーマル 特務隊仕様」を「MG（マスターグレード）」で商品化。
設定カラーを成形色で再現しており、ニュアンスの異なる3色の白系の成形色を使用し、リアリティ溢れるこだわりの仕上がりとなっている。
メカデザイナーの海老川兼武氏がデザインした新規マーキングシール付属しており、ハイディテールな画稿をもとにした高密度のパーツで設計されたMS本体は、ストライダーフォームへの変形ギミックを搭載しているほか、マスターグレードならではの細部表現と展開ギミックを再現している。
「MG 1/100 ガンダムAGE-1 2号機」発送日：8月予定 価格：4,290円
月刊ホビージャパンの公式外伝「機動戦士ガンダムAGE UNKNOWN SOLDIERS｣で展開されたMS「ガンダムAGE-1 2号機」を「MG（マスターグレード）」で商品化。
完成度と作りやすさ、アクション性能を追求したMS本体は、成形色カラーを全色変更しており、特徴的な胸部パーツは新規造形で再現。メカデザイナーの海老川兼武氏がデザインした新規マーキングシールが付属する。
「HG 1/144 Dガンダムセカンド」発送日：7月予定 価格：3,080円
コミック「ダブルフェイク アンダー・ザ・ガンダム」より、アラハスによって戦闘用に改修されたDガンダムファースト「Dガンダムセカンド」を「HG（ハイグレード）」で商品化。チューンナップされたスラスターや戦闘用に追加された武装を余すことなく再現している。
(C)創通・サンライズ
※写真の完成品は塗装品です。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。