誰にとっても欠かせない水道ですが、その料金は地域によって大きな開きがあります。今後気になるのは水道施設の老朽化で、値上げに踏み切る自治体も出てきました。一方で、広域の水道企業団を設立することでコストと料金を抑えている地域もあります。

■平均の水道料金が最高なのは青森県

森圭介アナウンサー

「新年度を迎えました。引っ越ししたり、新しい場所で生活を始めたりという方も多いかもしれません。私たちの生活に欠かせないインフラである水道料金についてお伝えします」

「日本水道協会が発表している、都道府県ごとの水道料金の平均を比べたランキングがあります。水道料金は市町村単位などで異なりますが、去年4月1日の時点で3人世帯の1か月分の使用量とされる20㎥あたりの家庭用水道料金を比較しました」

「一番高いのは青森県で4548円でした。沖縄県は 19位で、ちょっと高くなっています」

森アナウンサー

「東京は35位で2852円、一番安いのは神奈川県で2311円でした。かなり地域差があります。この料金のランキングについて、神奈川県の皆さんに聞いてきました」

家族4人

「住まいは座間市です。普段水道代が高いなとか気にしたことがなかった。2か月で多分、6000〜7000円。なんですかね？」

家族2人

「藤沢市です。（水道代は）安いイメージがあります。神奈川が一番安いと聞いて、『あーそうなんだ』と。家帰ってちゃんと金額確かめようかな」

■青森県と神奈川県で約2倍…なぜ

森アナウンサー

「驚きを隠せなかったということです。水道料金は独立採算制で自治体ごとに違いますが、青森県と神奈川県で、ざっくり倍の値段になっています。なぜ値段の差があるのでしょうか？」

「青森県内でも料金が高い中泊町によると、面積に対して人口が少なく、水道管の維持や管理にかかる1人あたりの料金の負担が大きくなってくるということです。さらに青森ならではの理由として水道管の凍結があります」

「いろいろな理由はあるんですが、冬の寒さが厳しい青森では、除雪車の振動や凍結対策で、通常よりも地中深くに水道管を設置するそうです。このためより費用がかかり、水道の料金が高くなるということです」

「一方で一番安かった神奈川県はなぜ安いのか。山間部も多い県西部は河川、さらに地下水など水源に恵まれているということです」

「県の担当者によると、地下水だと川の水に比べて飲み水にするための消毒などの工程の手間がかからずコストも抑えられる。そのため料金を安くできるということです」

■水道管、4分の1超で耐用年数を超過

森アナウンサー

「気になるのは、今後水道料金が全体的にどうなっていくのかということです。重要なのが水道管の老朽化で、社会問題化していますよね。水道事業に詳しい大阪公立大学大学院の水上啓吾教授に聞きました」

「水道管の交換の目安となる法定の耐用年数は40年と言われていますが、全国の4分の1 以上でこの耐用年数を超えてしまっているということです」

「栃木県足利市では、水道管の老朽化などで水道施設の維持管理費用がかさんでしまうということで、4月1日から水道料金を30年ぶりに引き上げ、約1.5倍にしました。インフラですから、やむを得ない部分もあるのかもしれませんが…」

山粼誠アナウンサー

「海外に出張などで行くたびに、日本の上下水道の整い方は（すごいと）実感します」

森アナウンサー

「我々もお金を出して支えていかなくてはいけません。日本水道協会の大変興味深いランキングがあります。去年4月1日時点で2016年と比較して約10年間で水道料金がどれだけ変わっているか。値上がり率と値下がり率です」

「一番値上がりした率が大きいのが高知県で、約10年間で19.8％も値上がりしています。水源が多かったら値段が安いという話をしました。高知県によると、四万十川もあって水が豊富で、もともと安かったんですが、人口が減って水道を使う人が減りました」

「そうなると水道料金が集まる額も少なくなってしまうということで、設備の更新費用などが必要になり、他の自治体並みに料金を引き上げようとなったわけです。もともと非常に安かったので、値上がり率が高くなったのではないかということです」

「逆に、4府県では値下がりしています。佐賀県はマイナス2.8％、広島県はマイナス2.9％、大阪府はマイナス3.5％。奈良県は26％も値下がりしています」

「奈良県では26の市町村と県が共同で水道事業を運営する『広域水道企業団』を設立することで、施設の管理などを一気に集約でき、コストダウンできたそうです。それぞれの自治体バラバラでやるよりも、まとめてやった方が安くなるということです」

「こういった取り組みは、非常に大事になるかもしれませんね」

忽滑谷こころアナウンサー

「この10年でまさか値下がりしている地域があり、しかも26％とは…。我々の生活に欠かせないものですから、こうやって協力して保っていくしかないということですね」

森アナウンサー

「こうした取り組みを国も推進していて、今後はもしかするとこういった仕組みを取り入れたところは価格が下がってくるかもしれません。すでに企業団はいくつもの自治体で設立されています」

「水のインフラはこれからも大事になってきます。水道料金も注視しなくてはならないかもしれません」

（4月8日『news every.』より）