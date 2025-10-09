ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > まさかの事件…60代「おひとりさま」漫画家に、衝撃の水道代請求が トレンド あるあるネタ 水道料金 現代ビジネス まさかの事件…60代「おひとりさま」漫画家に、衝撃の水道代請求が 2025年10月9日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 60代の「おひとりさま」の漫画家・折原みと氏が水道トラブルを明かした 1月末に届いた上下水道料金の請求額が「28万5128円」で驚愕したという 水道局に問い合わせた結果、水道管からの漏水の可能性を指摘されたそう 記事を読む おすすめ記事 硫黄島から生還した男…玉砕を知らず地下壕を掘りつづけた「地獄のような10ヵ月」 2025年10月4日 7時0分 「家賃払えない…」20代の37.7％が実家暮らし 注目の“激セマ物件”は？ 「東京の西側」への移住相談が最多【なるほどッ！】 2025年10月2日 11時5分 元大関貴景勝の湊川親方、断髪式で２０年ぶりのはさみ…「やってきたことに後悔なくすっきり」涙見せず 2025年10月4日 18時47分 全裸で倒れた父…「お前だれ？」ICUで暴れ、せん妄で人格が変わってしまった父に「これが本心なのでは？」と娘は不安に【作者に聞く】 2025年10月4日 6時57分 貯金、うちにいくらある？…30歳月給手取り60万円超のサラリーマン、震える専業主婦妻が差し出したスマホ画面に、今度は自分が震えたワケ 2025年10月6日 11時15分