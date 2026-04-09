カヤバ<7242.T>がカイ気配スタートで３７５円高の４７８０円まで株価を浮上させる場面があった。自動車部品製造を手掛け、衝撃を緩和する油圧緩衝器で世界屈指の実力を有するほか、建機用油圧シリンダーでは世界トップシェアを誇る。同社は８日取引終了後、９月末時点の株主を対象に１株を３株にする株式分割を実施することを発表。また、発行済み株式数の１９．５６％にあたる９８６万９８６４株の自社株を消却（６月２９日の予定）することも併せて開示、これらがポジティブサプライズとなり買いを呼び込んでいる。



業績面では２６年３月期営業利益が前の期比５９％増の３６０億円を計画、過去最高を大幅に更新する見通しだ。２７年３月期はサスペンションなどバネの専業メーカーである知多鋼業を買収した際の、のれん益剥落もあって大幅な減益が予想されるが、一過性でこれは既に株価に織り込まれたとみてよさそうだ。売上高は引き続き増収基調が見込まれ、利益面でも業容拡大効果が今後徐々に反映される可能性が高い。配当利回りが３％を超え、ＰＥＲやＰＢＲなど投資指標面での割安さが際立っていることも買いを誘引している。



出所：MINKABU PRESS