用水路に倒れた90代女性、死亡確認 息子夫婦が発見 事件・事故の両面で捜査 鹿児島・肝付町
用水路に90代女性が倒れているのが見つかる 死亡確認
鹿児島県肝付町の用水路で8日夜、90代の女性が倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。警察は、事件と事故の両面で調べています。
肝付警察署によりますと、8日午後11時すぎ、肝付町波見の用水路で女性が倒れているのが見つかり、現場で死亡が確認されました。8日午後6時ごろ自宅で見たのを最後に行方不明に
死亡したのは、近くに住む廣渡チエ子さん(94)です。
同居する息子夫婦が、8日午後6時ごろ、自宅でチエ子さんを見たのを最後に行方が分からなくなり、付近を捜していました。
そして、自宅からおよそ150メートルほど離れた用水路の中で倒れているチエ子さんを発見し、110番通報しました。用水路の水位は40センチほど 事件・事故の両面で捜査
発見時、チエ子さんはうつ伏せの状態で、着衣の乱れや目立った外傷はなかったということです。
現場の用水路は深さおよそ90センチ、幅およそ65センチで、チエ子さんが発見されたときの水位は40センチほどだったということです。
警察はチエ子さんの死因とともに、事件と事故の両面で詳しい経緯を調べています。
・・ ・