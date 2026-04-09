【『コードギアス』HGプラ モデル 再販】 4月9日11時 受注開始 9月 発送予定 価格： [HG 1/35 ラン スロット ・アルビオン【再販】] 5,280円 [HG 1/35 紅蓮聖天八極式【再販】] 5,830円 [HG 1/35 ガウェイン【再販】] 6,050円

HG 1/35 ランスロット・アルビオン

BANDAI SPIRITSは、『コードギアス 反逆のルルーシュ』シリーズ関連のプラモデルを9月に再販する。プレミアムバンダイで4月9日11時より受注を開始する予定。ラインナップは、「HG 1/35 ランスロット・アルビオン」（価格：5,280円）、「HG 1/35 紅蓮聖天八極式」（価格：5,830円）、「HG 1/35 ガウェイン」（価格：6,050円）の3種。

「HG 1/35 ランスロット・アルビオン」と「HG 1/35 紅蓮聖天八極式【再販】」は、『コードギアス 反逆のルルーシュ R2』に登場したナイトメアフレームを1/35スケールで立体化したプラモデル。それぞれ2022年、2023年発売のキットを再販する。

「HG 1/35 ガウェイン」は、『コードギアス 反逆のルルーシュ』に登場するナイトメアフレームを1/35スケールで立体化したプラモデル。通常のKMFよりも大型の機体を、グロスインジェクションとリアルメタリックグロスインジェクションを採用した成形色で再現している。2024年発売キットを再販する。

【HG 1/35 ラン スロット ・アルビオン】【HG 1/35 紅蓮聖天八極式】【HG 1/35 ガウェイン】

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