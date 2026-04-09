【あす発売】『ちいぽけ』公式グッズ第2弾が4・10から発売 「フルーツ」「ファンタジー」衣装がモチーフ【全ラインナップ一覧あり】
人気キャラクター作品「ちいかわ」初のスマホアプリ『ちいかわぽけっと』（※以下、『ちいぽけ』）の公式グッズ第2弾があす10日より発売される。
【ほか写真多数】ファンタジーなトレーディングアクリルスタンド ちいかわ・ハチワレ・うさぎ・モモンガなど全7種
『ちいぽけ』は、イラストレーター・ナガノ氏がXに投稿している人気漫画作品「ちいかわ」を原作とし、「ちいかわたちといつでもどこでも一緒」をコンセプトに、「ちいかわ」の世界観を感じられる遊びを詰め合わせたスマートフォンゲームアプリで、昨年3月27日より、日本など世界43の国と地域にて配信中。
第2弾のモチーフは、昨年のゲーム内イベントに登場した「フルーツ衣装」「ファンタジー衣装」の2パターンで、ちいかわ・ハチワレ・うさぎ・モモンガ・くりまんじゅう・ラッコ・シーサーの全7キャラが登場。またグッズ発売を記念し、ポップアップストア『ちいかわぽけっと POP UP STORE』も東京・仙台・大阪・福岡・名古屋の全国5ヶ所で開催される。
【公式グッズ第2弾全ラインナップ】
※価格はすべて税込、各商品購入制限あり
■フルーツ
・フルーツなマスコット（全7種、各1980円）
・フルーツなトレーディング缶バッジ（全7種、単品330円／BOX 2310円） ※ブラインド
・フルーツなクリアファイル（440円）
・フルーツなスマホに貼れるサイズのステッカー（全7種、各330円）
・フルーツなハンドタオル（全3種、各825円）
・フルーツな大きめトートバッグ（3630円）
・フルーツなTシャツ（全2種、各3630円） ※サイズ展開：M、L、XL
・フルーツなL/S Tシャツ（4510円） ※サイズ展開：フリーサイズ
■ファンタジー
・ファンタジーなトレーディングアクリルスタンド（全7種、単品495円／BOX 3465円） ※ブラインド
・ファンタジーなクリアファイル（440円）
・ファンタジーなスマホに貼れるサイズのステッカー（全7種、各330円）
・ファンタジーなハンドタオル（全3種、各825円）
・ファンタジーな大きめトートバッグ（3630円）
・ファンタジーなTシャツ（全2種、各3630円） ※サイズ展開：M、L、XL
・ファンタジーなL/S Tシャツ（4510円） ※サイズ展開：フリーサイズ
【ほか写真多数】ファンタジーなトレーディングアクリルスタンド ちいかわ・ハチワレ・うさぎ・モモンガなど全7種
『ちいぽけ』は、イラストレーター・ナガノ氏がXに投稿している人気漫画作品「ちいかわ」を原作とし、「ちいかわたちといつでもどこでも一緒」をコンセプトに、「ちいかわ」の世界観を感じられる遊びを詰め合わせたスマートフォンゲームアプリで、昨年3月27日より、日本など世界43の国と地域にて配信中。
【公式グッズ第2弾全ラインナップ】
※価格はすべて税込、各商品購入制限あり
■フルーツ
・フルーツなマスコット（全7種、各1980円）
・フルーツなトレーディング缶バッジ（全7種、単品330円／BOX 2310円） ※ブラインド
・フルーツなクリアファイル（440円）
・フルーツなスマホに貼れるサイズのステッカー（全7種、各330円）
・フルーツなハンドタオル（全3種、各825円）
・フルーツな大きめトートバッグ（3630円）
・フルーツなTシャツ（全2種、各3630円） ※サイズ展開：M、L、XL
・フルーツなL/S Tシャツ（4510円） ※サイズ展開：フリーサイズ
■ファンタジー
・ファンタジーなトレーディングアクリルスタンド（全7種、単品495円／BOX 3465円） ※ブラインド
・ファンタジーなクリアファイル（440円）
・ファンタジーなスマホに貼れるサイズのステッカー（全7種、各330円）
・ファンタジーなハンドタオル（全3種、各825円）
・ファンタジーな大きめトートバッグ（3630円）
・ファンタジーなTシャツ（全2種、各3630円） ※サイズ展開：M、L、XL
・ファンタジーなL/S Tシャツ（4510円） ※サイズ展開：フリーサイズ