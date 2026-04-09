『桜の通り抜け』春本番！特別観桜会 人気の一般公開、すでに“キャンセル待ち” 大阪・造幣局
関西の春の風物詩「桜の通り抜け」の一般公開が4月9日から造幣局（大阪市北区）で始まるのを前に、高齢者や障がい者などを対象にした恒例の特別観桜会が8日、開かれた。
今年の桜は140品種331本。造幣局の桜は全長約560メートルの通路に、関山（かんざん）、松月（しょうげつ）、普賢象（ふげんぞう）、楊貴妃（ようきひ）などの八重桜が咲き誇る。
そして、今年の花として「御衣黄（ぎょいこう）」が選ばれた。
造幣局が例年、数多くの品種のうちから1品種を選ぶもので、御衣黄は花が黄緑色で、開花が進むにつれて花弁の中心に紅色の縦線が現れる珍しい品種。花弁の数は15枚程度。
この日、午前10時から午後4時30分まで3つの時間帯に分けて1900人を招待。
大阪市平野区の94歳の男性は、家族とともに初めて訪れた。「初めて桜を楽しむことができ、英気を養うことができた」と満足げに話した。
大阪府岸和田市の60代の女性は、2度にわたる脚の手術を乗り越え、娘とともに来場。「かつては一般公開で桜を観に来ていたが、春の陽射しの中で娘とゆっくり過ごす時間、良い思い出になった」と微笑んだ。
造幣局によると、今年の桜は全体的に開花は早いが、期間中に見ごろを迎える品種も多いという。
一般公開は4月9〜15日の午前10時〜午後7時15分（土日は午前9時〜）。インターネットによる事前申込制で、今年は最大で約30万6000人の来場を見込んでいる。
4月9（木）、10（金）の午後は空きがあるが、午前中と夕方は埋まっている。11（土）〜15（水）まではすべての時間帯で定員に達しており、キャンセル待ちとなっている。
問い合わせは専用ダイヤル06ｰ4980ｰ0151（午前9時〜午後7時）。