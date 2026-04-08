◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神２―３ヤクルト（８日・甲子園）

ヤクルト・池山隆寛監督（６０）の采配がズバリ的中し、虎退治に成功。赤羽が今季２度目のスタメン起用に応え、決勝打を放った。

２―２と同点で迎えた６回２死一、二塁の好機。早川の５球目だった。１２９キロのスライダーを捉えると右中間を破る適時二塁打となった。「仲間がチャンスをつないでくれたので必死にかえそうと思った」。前夜は左投手の対策を行い「（準備が）いい結果につながってよかった」と笑顔を見せた。

指揮官は「きっちり仕事をしたことは、しっかりした準備をしてくれてること」とたたえた。

勝ちにいった試合だった。チームは今季１０試合目にして初めて送りバントを決めた。５回無死一、二塁で伊藤が２球目を投前に転がし成功。後続が倒れ得点には結びつかなったが、流れは呼び込んだ。

指揮官は「勝負っていうか次、代打行くの決めてたんで。いい形ができた」。連敗を免れ首位をキープし「接戦が成長にもつながる。勝ちきることができて本当に良かった」と満足そうな表情で球場を後にした。