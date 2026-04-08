ロックバンド「THE YELLOW MONKEY」が8日に公式サイトを更新。2016年度から継続している「バラ色募金」について、24年元日に発生した能登半島地震の復興支援のため、石川県に総額1583万6897円を寄付したと発表した。

バンドの公式サイトで募金と「祝！エマ湯呑み produced by LOVIN」通信販売分の収益金1083万6897円に、メンバー4名とTYMS PROJECTからの寄付金を加えた総額1583万6897円を石川県が受付を行っている「石川県 令和6年能登半島地震災害義援金」「石川県 令和6年能登豪雨災害義援金」に寄付したことを発表。

「たくさんの方々にご協力をいただき、ありがとうございました」と感謝を記し、「今後も『バラ色募金』を継続していくことで、わずかながらでも復興の一助となれるよう努力していく所存でございます。皆様の暖かいご支援とご協力を賜りますよう引き続き、よろしくお願いいたします」と呼びかけた。

ファンからは「この活動がずっと続いていることが素晴らしい」「ずっと活動を続けてくださっていることに感謝です」などの反響が寄せられていた。