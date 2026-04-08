80年以上の時を経て、地上に姿を現した旧日本軍の戦闘機、紫電改です。両翼がしっかり残っています。8日、阿久根市で引き揚げられました。国内に現存する、この戦闘機は47年前に愛媛県が引き揚げた1機だけです。戦争の記憶を伝える貴重な遺産になりそうです。



8日朝、阿久根新港を出発したクレーンを載せた台船。普段は堤防の建設など公共工事で活躍する船ですが、これまで経験したことのないものを吊り上げます。それが、旧日本軍の戦闘機、紫電改です。





1945年4月、出水市の上空でアメリカのB29編隊と交戦し阿久根市の折口浜に不時着しました。これまでの調査で、機体には、5メートルを超える両翼、紫電改の特徴でもある2連の20ミリ機銃も残っていたことがわかっています。搭乗していた林大尉は、不時着したあと、地元の住民に救助されたものの命を落としています。林大尉の霊を慰め、貴重な戦跡を遺そうと市民グループはクラウドファンディングを行い引き揚げと保存の費用を募ってきました。午前11時ごろから始まった引き揚げ作業。まず、姿を現したのが胴体のカバーと見られる部分。続いて、プロペラも引き揚げられました。多くの市民、県民が海岸から見守る中、作業は順調に見えましたが…。エンジンを含む、本体を引き揚げようとするとバランスが取れず難航。動きがあったのは、作業開始から3時間半経った午後2時半過ぎでした。（岡本アナウンサー）「阿久根市の脇本海岸で大勢の人が見守る中、81年ぶりに紫電改が姿を現しました。エンジン部分、そして、両翼部分がしっかり残っています」あらわになったエンジン。そして、両翼もしっかり残されたまま引き揚げられました。20ミリ機銃も残っています。海岸で見学していた人は…（見学に来た市民）「いま翼が見えてきました。めちゃくちゃきれいに残ってるな。エンジンが完全に残っているみたいです。感動です。かなり感動しています」紫電改は、ゆっくり台船に引き揚げられました。9日にも陸に揚げ、ゴミなどを丁寧に取り除いたあと、1年近く、水槽に沈め塩を抜くということです。引き揚げに向けて活動してきた市民グループの代表は…（NPO法人北薩の戦争遺産を後世に遺す会・肥本 英輔会長）「歴史そのものですね。日本人の歴史がここにある。今から81年前の当時の歴史がここに詰まっている。それをどう考えるかを提供したいというのが私の思い」国内に現存する紫電改は、愛媛県が1979年に引き揚げた1機のみです。引き揚げられた機体は戦争の記憶を伝える貴重な遺産になるはずです。出水市内で展示することも検討されているということです。