4月8日（水）に放送された『徹子の部屋』に、北大路欣也が出演。学生時代の知られざるエピソードを語った。

【映像】北大路欣也、同級生は歌舞伎界の大スター「大先輩のような輝きがあった」

時代劇映画の大スター・市川右太衛門さんの息子として生まれた北大路。13歳で映画『父子鷹』でデビューしてから70年が経つ。

番組では、俳優としての将来を見据え「標準語を身につけよう」と中学時代に上京した際のエピソードが語られた。転校先のクラスには、後に歌舞伎界の至宝となる松本白鸚（当時：市川染五郎）がいたという。

「彼のこと、なんて呼んでたの？」と黒柳徹子に尋ねられると、北大路は「最初『藤間くん』って。（彼は僕を）『淺井』って（呼んでいた）」と当時のやり取りを述懐。「すごかったんですよ。同級生でありながら大先輩のような輝きがあった」と、その圧倒的な存在感を振り返った。

なかでも北大路を驚かせたのが、国語の時間の音読だ。「すっごいんですよ。もうきれいに（教科書を）読まれる。私が読むと関西弁が出るんですよ。そうするとみんなが『ん？』みたいな（顔をする）。なかなかできないな、みんなにどうやってついていこうか、そんな思いを持っていました」と、当時の葛藤を明かす。

同級生でありながら、学校を早退して稽古や舞台へ向かう白鸚の生活を目の当たりにし、北大路は深い敬意を抱くようになったという。「その世界でやっていくのは大変なことだろうなと。もう憧れじゃない。すごく高いところにいらっしゃる藤間くんだった」と振り返った。

一方、そんな2人にも、中学生らしい一面があった。

「たまに休み時間に『おい、相撲取ろう』って言って相撲取るんですよ。ガーといって勝てるかなと思うと、うっちゃりされるんです。やっぱり足腰の訓練が違うんですよ。もういいかなと思うとポロっといかれる。強いんです。ランニングしても速いしね」と、同級生との思い出を懐かしそうに語っていた。