

「ギャラクシー ダズン ハーフ（6個）」（左）と限定デザインのボックス（奥）、「チコ ＆ ブルーベリー ギャラクシー」「マリオ ストロベリー」「ヨッシー カスタード エッグ」（右）と限定デザインのステッカー（手前）

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン（以下、KKDJ）は、イルミネーションと任天堂とユニバーサル・ピクチャーズによる新作アクションアニメ映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」（4月24日公開）とコラボレーションし、映画の世界をコンセプトとしたドーナツ4種をクリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗（KKD店舗以外の一部小売店および催事を除く）で、4月8日から期間限定で販売する。さらに同期間限定で「渋谷シネタワー店」が映画の世界を体験できる内装に変身するほか、数量限定のコラボバッグや購入者限定の特典などさまざまなコラボレーション施策を全店舗で展開する。



「ハテナブロック ボックス」

映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」は、任天堂とイルミネーションが贈る、スーパーマリオブラザーズの世界を基にしたアニメーション映画で、2023年に公開され全世界で13億ドル以上の興行収入を記録した「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」に続く作品。KKDJは日本上陸20周年を記念し、この世界中で愛され続けるエンターテインメント作品とコラボレーション。映画の“冒険の世界”を表現したコラボレーションドーナツのほか、「食べて・見て・集めて」楽しめるさまざまな体験を届ける。



奥から時計回り：「チコ ＆ ブルーベリー ギャラクシー」「マリオ ストロベリー」「ヨッシー カスタード エッグ」

今回登場するコラボドーナツは、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の物語の鍵ともなる人気キャラクター、マリオ・ヨッシー・チコをモチーフにした3種に加えて、スーパーマリオの世界を象徴する「ハテナブロック」をモチーフにしたドーナツの計4種。



「マリオ ストロベリー」

「マリオ ストロベリー」は、マリオをイメージした“マリオカラー”のドーナツ。ふわふわのドーナツをマリオのイメージカラーである赤いストロベリーアイシングでコーティングした。マリオの衣装をイメージした赤と青のスプリンクルと、映画のギャラクシー感を表現した小さな星型のシュガースプレーをトッピングし、仕上げにマリオのトレードマークである帽子をピックであしらった。



「ヨッシー カスタード エッグ」

「ヨッシー カスタード エッグ」は、ヨッシーのタマゴをイメージしたドーナツ。ホワイトチョコでコーティングしたドーナツの上に、ヨッシーのタマゴのもようをイメージした楕円の緑色のプレートチョコをのせた。ドーナツの中には北海道産ミルク入りのカスタードクリームが入っている。見た目も本物にそっくりな、遊び心のある商品になっている。



「チコ ＆ ブルーベリー ギャラクシー」

「チコ ＆ ブルーベリー ギャラクシー」は、映画の世界観を、重要キャラクターであるチコを主役に表現した特別な一品。ホワイトチョコでコーティングしたドーナツの上から、ピンクのストロベリーコーティングと黄色のプリン風味コーティングで銀河の不思議な世界を表現し、その上から宇宙に見立てたブルーベリーのジューシーなナパージュをコーティングした。きらめく星の輝きをイメージした銀色のアラザンを上から散りばめ、カラフルなチコのモナカをのせた。



「ハテナブロック ボックス」

スーパーマリオでおなじみの「ハテナブロック」をイメージした「ハテナブロック ボックス（1個）」は、本物の「ハテナブロック」のようなデザインの正方形のボックスにドーナツが1つ入っている、特別なボックスで登場する。カスタード風味コーティングのドーナツに“アイテム”のピックがランダムでついてくる。“アイテム”は「ヨッシーのタマゴ」「スーパーキノコ」「ファイアフラワー」「アイスフラワー」「アカこうら」の5種類あり、ボックスを開けるまで中身がわからない、ワクワク感あふれる仕掛けでおいしさだけでなく楽しさも届ける。



「ハテナブロック ボックス」

また、コラボレーション期間中は、「渋谷シネタワー店」が映画の世界に入り込んだような空間に変身する。マリオやヨッシーだけでなく、ピーチ姫やキノピオ、クッパjr.など映画に登場するさまざまなキャラクターたちが描かれた装飾で店内を賑やかに演出する他、映画の世界を表現した特別なフォトスポットも用意する。



「ギャラクシー ダズン ハーフ（6個）」

さらにコラボレーションを記念して、コラボドーナツ3種に加え定番人気の「オリジナル・グレーズド」や「ダブル チョコ クランチ」を一緒に詰め合わせた「ギャラクシー ダズン ハーフ（6個）」を、映画の世界を描いた限定デザインのボックス（限定ボックスはなくなり次第終了）で提供するほか、映画の世界をいつでも持ち歩けるコラボデザインのエコバッグを4000枚限定で販売する。



「コラボ エコバッグ」（奥）と「ギャラクシー ダズン ハーフ（6個）」の限定デザインのボックス

加えて、「ギャラクシー ダズン ハーフ（6個）」を購入した人にはここでしか手に入らない限定デザインのステッカーをプレゼントする特別キャンペーンも実施する。ステッカーはコラボドーナツとリンクしたキャラクター、「マリオ」「ヨッシー」「ロゼッタ＆チコ」の3種類で、1箱ご購入につきランダムで1枚を引き渡す。

映画の世界と遊び心が詰まったドーナツで、世代を超えて楽しめる今だけの特別なコラボレーションを楽しんでほしい考え。



限定デザインのボックス（奥）と手前左から、「ヨッシー カスタード エッグ」「マリオ ストロベリー」「チコ ＆ ブルーベリー ギャラクシー」

映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」でマリオ役を担当する俳優の宮野真守さんは、「映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』と『クリスピー・クリーム・ドーナツ』がスペシャルコラボし、僕が声優を努めている『マリオ』をテーマにしたドーナツや、映画でも大活躍する『ヨッシー』『チコ』をモチーフにした、映画の世界観たっぷりのドーナツが登場する。どれも見た目が可愛すぎてもったいなくて食べられない。さらに、マリオの世界ではおなじみの『ハテナブロック』もドーナツになった。何が出てくるかわからないところが本物の『ハテナブロック』みたいでワクワクが止まらない。ぜひ映画と一緒に、このスペシャルなコラボレーションを思いっきり楽しんでほしい」とコメントしている。



「ハテナブロック ボックス」

「コラボ エコバッグ」は、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」デザインの限定バッグ。クリスピー・クリームのハーフボックス（ドーナツ6個用）が最大で4箱入る。大容量なうえに肩にかけられる長さなので、買い物にもぴったりだとか。なお、ドーナツと同時に購入すると表示価格よりもお得になる。購入は1組につき3枚までとなる。詳細は店舗で確認してほしいとのこと。



「コラボ エコバッグ」

［小売価格］

マリオ ストロベリー​：388円（イートイン396円）

ヨッシー カスタード エッグ：410円（イートイン418円）

チコ ＆ ブルーベリー ギャラクシー：410円（イートイン418円）

ギャラクシー ダズン ハーフ（6個）：1825円（イートイン1859円）

ギャラクシー ボックス（3個）：1177円（イートイン1199円）

​ハテナブロック ボックス（1個）：540円（イートイン550円）

コラボ エコバッグ：1980円

（すべて税込）

［発売日］4月8日（水）

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン＝https://krispykreme.jp