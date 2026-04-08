　8日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比220円高の5万6650円と急伸。日経平均株価の現物終値5万6308.42円に対しては341.58円高。出来高は3696枚となっている。

　TOPIX先物期近は3805ポイントと前日比17ポイント高、TOPIXの現物終値比は29.70ポイント高で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 56650　　　　　+220　　　　3696
日経225mini 　　　　　　 56650　　　　　+215　　　 63664
TOPIX先物 　　　　　　　　3805　　　　　 +17　　　　5741
JPX日経400先物　　　　　 34355　　　　　+130　　　　　81
グロース指数先物　　　　　 751　　　　　　+2　　　　 500
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース