日経225先物：8日19時＝220円高、5万6650円
8日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比220円高の5万6650円と急伸。日経平均株価の現物終値5万6308.42円に対しては341.58円高。出来高は3696枚となっている。
TOPIX先物期近は3805ポイントと前日比17ポイント高、TOPIXの現物終値比は29.70ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56650 +220 3696
日経225mini 56650 +215 63664
TOPIX先物 3805 +17 5741
JPX日経400先物 34355 +130 81
グロース指数先物 751 +2 500
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3805ポイントと前日比17ポイント高、TOPIXの現物終値比は29.70ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56650 +220 3696
日経225mini 56650 +215 63664
TOPIX先物 3805 +17 5741
JPX日経400先物 34355 +130 81
グロース指数先物 751 +2 500
東証REIT指数先物 売買不成立
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