

本田紗来

本田紗来がこのほど、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催された『マイナビ TGC 2026 S／S』に出演。次世代のスター美容師を発掘するオーディション番組『恋髪オーディション』の企画ステージ「Nailie Beauty SPECIAL STAGE」に登場したほか、「ANTEPRIMA」（アンテプリマ）のファッションステージでランウェイを歩いた。『Ray』の専属モデルを務める本田紗来は今春に高校を卒業し大学に進学。今後は俳優業など活動の幅を広げたいと意気込む。そんな彼女に「ANTEPRIMA」のステージ前にインタビューを行った。 ――着用衣装のポイント

「アンテプリマ」のカバンを持てるのが嬉しいですし、普段赤色の衣装を着る機会が少ないのですごく新鮮です。ステージでどう映えるか楽しみです！――本番前のルーティンはありますか？

普段から美容などケアすることが大好きなので、毎日湯船に浸かったりしていますが、特にランウェイの当日はフェイスポインターという器具を使って目が大きく見えるようにむくみケアをたくさんしています！――ステージ裏の様子は？

「恋髪オーディション」のステージで（番組で共演する）FRUITS ZIPPERの櫻井優衣さんやなえなのさんとステージに立てたことが嬉しかったです。ケータリングのご飯も美味しいですし、普段あまりお会いすることのできないアイドルの方や俳優の方におしゃべりする機会があるので「TGC」という場はいつもワクワクします！――どんな話をしましたか？

きょう「恋髪オーディション」の収録があって、そこでFRUITS ZIPPERの櫻井優衣さんが「高校卒業おめでとう！」って仰って。朝からすごく嬉しくてほっこりした気持ちになりました！眠気や緊張も吹き飛んで「大好き！」ってなりました！――春夏で楽しみたいファッションは？

ピンク色のアイテムや洋服が大好きでいつも集めているんですけど、今回はイエローにチャレンジしようと思って、ネイルもイエローにしました。肌が透明感あると言っていただくことが多いのでイエローとか淡いブルーとかのものに挑戦してみたいと思います。――活動の原動力になっているものは？

ワンちゃんを７匹飼っていて、毎日の癒やしや疲れを取ってくれる存在です。どんなに忙しくて大変な日でもお家に帰ったらワンちゃんがたくさんいると思うと頑張れます！もともと私たち５人きょうだいで賑やかですが、いま私以外は一人暮らしをしていて家は両親と私という構成なので（３月現在）、ワンちゃんがたくさんいてくれると両親も楽しそうにしてくれているので家がいつまでも賑やかです！――新生活への意気込みを。

３月に高校を卒業して、高校生ではない自分にまだ実感はないんですけど、新たなことに挑戦したり免許を取ってドライブに出かけたりしたいです。４月が誕生日でもうすぐ19歳になりますが（３月取材、４月４日19歳に）、ラストティーンを楽しみたいのでいろんな目標とかを立てたいと思います。――どんなことに挑戦したい？

高校生活は勉強の面が忙しくて、あまり活動の幅を広げられなかったので、俳優業とか演技についても学べたらいいなと思います。近くに姉の望結という、教えてくれる偉大な存在がいるのでいろいろ学べたらいいなと思います。――肌がおキレイですが美肌の秘訣は？

いまファンデーションは塗っていないんですけど、日々メイクをする上でもノーファンデーションでいられるように毎日のスキンケアを頑張ったり、お水をたくさん飲んだり、食事の時は水かお茶か炭酸水しか飲まないようにしていますし、肌が焼けやすい体質なので日傘を持ち歩いています。最近、日傘のアンバサダー（nifty colors 2026ブランドアンバサダー）に就任させていただいたので日々頑張っていることがお仕事に繋がって嬉しいのでこれからも頑張りたいと思います！（おわり）