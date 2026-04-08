テレビの枠を超えていく！「テレビ×YouTube」ＢＳテレ東が仕掛ける、金曜深夜の「まぜこぜ」エンターテインメント、『まぜこぜFriday』（略して #まぜフラ）！4月10日(金)深夜24時、始動！

第１弾：4月10日(金)～

『春巻きストのたしなみ～ヘッドフォンで頂く極上の１本～』



仕事に悩むファッションライターを演じる超特急・シューヤ

究極の春巻きASMRでテンション爆アガり！👂✨

第２弾：4月16日(木)～

『岩井炒飯道～勇気と悠毅の中華旅～』





芸能界イチの炒飯王ハライチ・岩井フェスで1日1000食完売目指しガチ修業！🔥

ＢＳテレ東では4月10日(金)より深夜24時～の放送枠を大幅にリニューアル！「まぜこぜFriday」と冠し、多種多様で、他局にはない番組を放送してまいります。「まぜこぜFriday」には「見ている人がワクワクするものを詰め合わせてお届けしたい」という想いがこめられています。既存の放送概念やジャンルにとらわれない予測不能な面白さ、斬新さという番組内容だけでなく、15分の放送枠、YouTubeオリジナルスピンオフの配信と、各SNSとも連動性を強めながら発信していきます！



そして、新放送枠で放送する記念すべき1作目のグルメドラマ「春巻きストのたしなみ」から、主演を務める人気ボーイズグループ超特急のメンバー・シューヤ、2作目の「岩井炒飯道～勇気と悠毅の中華旅～」からは芸能界一炒飯を作るのがうまいと豪語するハライチ岩井勇気と、アシスタントを務めるIMP.の横原悠毅から、それぞれ番組に対する熱い想いがこもったコメントも到着しています。



その他、「ヤバ過ぎる怪異体験」をした遺品整理師、病院関係者、夜勤の警備員、火葬場職員、トンネル作業員のような人々が、その戦慄の出来事を語る最恐ホラートークバラエティや、「セリフ棒読み」「感情が乗らない」「おかしな間」など、普通のドラマでは絶対にありえない要素満載、大根役者の芝居を愛でる、前代未聞のショートドラマなどを放送・配信予定です。

ＢＳテレ東の新たな挑戦「まぜこぜFriday」、略して“まぜフラ”にぜひご期待ください！

★第1弾作品★

©ＢＳテレ東

『春巻きストのたしなみ～ヘッドフォンで頂く極上の１本～』

・放送枠

4/10（金）

【#1】 24時00分～24時15分 OA

【#2】 24時15分～24時30分 OA



・YouTube オリジナルスピンオフ

各話放送終了直後から！

ＢＳテレ東公式YouTubeチャンネルにて配信予定

https://www.youtube.com/@bs-tvtokyo



・番組内容

仕事に悩むファッションライター・志村秀哉の密かな癒やし、

それは究極の春巻きを求めて歩くこと。

自称「春巻きスト」の彼がASMR機材を駆使し、

揚げたてのパリパリ音をヘッドフォンで堪能するグルメドラマです。



出演者コメント：シューヤ（超特急）

春巻きは大好きでよく食べていますが、こんなに色んな種類の春巻きは食べたことがなかったので、すごく楽しい収録になりました！１年分の春巻きを食べたかも！？

一番衝撃的だったのは、春巻きにケチャップとからしのソースをつけた時でした。

びっくりしました！初めてこういう仕事をさせていただいたので、是非温かい目で観てください！



★第2弾作品★

©ＢＳテレ東

©ＢＳテレ東



『岩井炒飯道～勇気と悠毅の中華旅～』

【#1】 4/16（木）夕方ごろ配信予定

【#2】 4/17（金） 24時30分～24時45分 OA

【#3】 4/18（土） 夕方ごろ配信予定

【#4】 4/24（金） 24時00分～24時15分 OA

【#5】 5/1（金） 24時00分～24時15分 OA

【#6】 5/8（金） 24時00分～24時15分 OA

【#7】 随時配信予定

【#8】随時配信予定



※#1, #3, #7, #8は「ＢＳテレ東公式YouTubeチャンネル」 https://www.youtube.com/@bs-tvtokyo

にて配信予定

※#2, #4, #5, #6 放送終了直後から 「YouTubeオリジナルスピンオフ」配信予定



・番組内容

「芸能界で一番うまいチャーハンが作れる」…

ハライチ岩井がこう豪語しているのを知っていますか?

ハライチの岩井勇気とIMP.の横原悠毅、

二人の”ゆうき”が本気で炒飯を極める番組が始動！

中華鍋を買うところからスタートし、有名中華店で修業。

二人なりの究極炒飯を完成させます！

最後は5月9、10日に東京・中野で開催される「四川フェス」に出店予定！

目標は【１日１０００食】売り上げること！果たして美味しい炒飯を完成させ、目標を達成できるのか！？



出演者コメント：岩井勇気（ハライチ）

とにかく美味しいチャーハンが作りたいと思っていたらこの番組が始まりました！

家で作れる美味しいチャーハンではなく、本格的な店の味と技を身につけて芸能界一、旨いチャーハンの作れる芸人になります！お楽しみに！



出演者コメント：横原悠毅（IMP.）

「岩井炒飯道」で岩井さんのアシスタントを務めさせていただけることになりました。

家でレシピを見ながらそれ通りに作るという、誰でもできることしかしていない人間に務まるか甚だ疑問ですが、全力で岩井さんをサポートしていきたいと思います。

自分が何もしない方が効率的とわかった瞬間、棒立ちになる覚悟もしておきます。

日本一の炒飯ができる過程をどうぞ楽しんでください。



