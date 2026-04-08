ゴディバ ジャパンは、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の定番商品をリニューアルし、4月24日から、全国のショコリキサー取扱店で販売する。さらに、すべてのショコリキサーのレギュラーサイズのカップを、クラッキングチョコレートカップに変更できるオプションもスタートする。

今年で21年目を迎えるゴディバの「ショコリキサー」。贅沢な味わいはそのままに、定番4種類をリニューアルする。そのすべてに、カカオの産地にこだわったオリジンチョコレートを採用した。華やかな香りとフルーティーな酸味、奥行きあるコクが特長のエクアドル産カカオを、ミルクチョコレートのカカオ33％とカカオ42％、ダークチョコレートのカカオ71％で展開。さらに、重厚で力強い味わいのエルサルバドル産カカオを、ダークチョコレート99％としてラインアップしている。チョコレートの濃厚さに加え、香りとコクを一層引き立て、すべてにチョコホイップをトッピングした。濃厚でありながら後味は軽やかに仕上げた、大人のためのご褒美へと進化した。

ショコリキサー「クラッキングチョコレートカップ」は、シーズナル商品も含めた、すべてのショコリキサーのレギュラーサイズのカップを、クラッキングチョコレートカップに変更することが可能になる。カップを握ると、内側にコーティングされたダークチョコレートがパキパキと音を立てて割れ、中からドリンクが現れる。飲むだけでなく、五感で楽しめる体験型のドリンクにグレードアップする。チョコレートの濃厚な味わいと、ゴディバならではのチョコレート体験を楽しめる。カップは各店舗で、スタッフの手で一つひとつ丁寧に仕上げられている。



「エクアドル カカオ33％ ミルクチョコレート ショコリキサー」

「エクアドル カカオ33％ ミルクチョコレート ショコリキサー」は、エクアドル産カカオを使用した、カカオ33％のミルクチョコレートを使用した。ミルクのコクとやわらかな甘さが美しく調和し、口に含んだ瞬間からなめらかに広がる。やさしく包み込むような味わいと、心地よく続く余韻を楽しめる、上品でまろやかなショコリキサーになっている。



「エクアドル カカオ42％ ミルクチョコレート ショコリキサー」

「エクアドル カカオ42％ ミルクチョコレート ショコリキサー」は、エクアドル産カカオを使用した、カカオ42％のミルクチョコレートを使用した。ミルクのなめらかさの中に、カカオ本来の豊かな風味がより際立ち、奥行きのある味わいが広がる。甘さとほのかなビター感が美しく調和した、バランスの取れた上品な余韻を楽しめるショコリキサーになっている。



「エクアドル カカオ71％ ダークチョコレート ショコリキサー」

「エクアドル カカオ71％ ダークチョコレート ショコリキサー」は、エクアドル産カカオを使用した、カカオ71％のダークチョコレートを使用した。カカオ本来の力強く芳醇な風味が際立ち、奥深いビター感がゆっくりと広がる。甘さを抑えたキレのある味わいと、長く続く余韻が魅力の、洗練された大人のためのショコリキサーになっている。



「エルサルバドル カカオ99％ ダークチョコレート ショコリキサー」

「エルサルバドル カカオ99％ ダークチョコレート ショコリキサー」は、エルサルバドル産カカオを使用した、カカオ99％のダークチョコレートを使用した。カカオ本来の個性が際立ち、重なり合うように広がる奥深いコクと芳醇で香り高い風味が特長になっている。ビター感の中に複雑な味わいの余韻が続き、カカオの本質をじっくりと堪能できる、ショコラティエこだわりの一杯だという。

［小売価格］

エクアドル カカオ33％ ミルクチョコレート ショコリキサー：レギュラーサイズ 750円／ラージサイズ 880円

エクアドル カカオ42％ ミルクチョコレート ショコリキサー：レギュラーサイズ 750円／ラージサイズ 880円

エクアドル カカオ71％ ダークチョコレート ショコリキサー：レギュラーサイズ 750円／ラージサイズ 880円

エルサルバドル カカオ99％ ダークチョコレート ショコリキサー：レギュラーサイズ 810円／ラージサイズ 939円

（すべて税込）

［発売日］4月24日（金）

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp