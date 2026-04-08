７日（日本時間８日）にフロリダで行われたレイズ―カブス戦のＭＬＢ中継でショッキングな放送事故が起こった。

カブスが９―２でリードしていた９回二死一塁の場面で、９番のマット・ショー外野手（２４）が一塁側スタンドへファウルを打ち上げた。カメラはファウルボールを追いかけ、男性ファンが倒れ込みながらボールをつかんだが、その勢いで黒いズボンが脱げてしまい、お尻丸出しの映像が生中継で流れてしまった。

気まずい瞬間が映し出されてしまい、アナウンサーは３０秒間も沈黙。次の投球が始まってもしばらく話せなかった。この決定的瞬間はまたたく間に拡散され、視聴者から大きな反響を呼んだ。

ＳＮＳには「彼が本当に気の毒だ」「スタジアム全体の前で…恥ずかしい」「彼はこの悪夢に何年も悩まされるだろう」と同情の声や「ズボンは脱ぎ捨てられ、マイクは切られた。笑わずにはいられない」「アナウンサーはおそらく大笑いして、マイクに戻れなかったんだろう」と面白がるコメントも集まり、まるで大喜利状態。その一方で「どうしてズボンがこんなに簡単に落ちるんだ？」という素直な疑問も上がった。

米メディア「クラッチ・ポインツ」も「カブス戦でファンに衣装トラブルが起こり、ＭＬＢ中継が一時的に沈黙するという異例の出来事があった」と伝え、「結局のところ、この出来事はライブスポーツの予測不可能性を浮き彫りにした」と解説を加えた。