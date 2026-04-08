この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

有田芳生が激白 政権交代狙って結党、中道の予測が「見事に失敗してしまった」理由は

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「有田芳生のここだけの話」が、「【解説】中道ってなに？いつまで続くの？所属議員が語る」を公開した。中道改革連合に所属する有田芳生衆院議員が、立憲民主党と公明党の衆院議員の合流で誕生した中道の内情や、自身が考える中道の理念について語り、「貯金がなくても人間らしく生きていける社会を作ろう」と熱弁を振るっている。



動画冒頭、有田氏は新党内の雰囲気について言及。2月の総選挙で惨敗し、「当選した人と落選した人では中道に対する思いが違うのではないか」と指摘。来春の統一地方選は立憲民主党と公明党が合流せずにそれぞれ戦う方針で、参院の合流の見通しも立たないなかで「2年後の参院選は中道で戦うのかどうか、現職でも悩んでいると思う」と語った。合流時の混乱にも触れ、自身も東京24区(八王子市)から急遽、比例へ回るよう要請されたことを振り返り、「何考えてんのかと思いましたよ」と当時の率直な思いを吐露した。



なぜ両党は合流に至ったのか。有田氏は「政権交代に近いものが起きるんじゃないか」という期待が背景にあったと指摘。総選挙の結果を受け「見事に失敗してしまった」と吐露した。話題は「中道」の定義へと移り、有田氏は中道とは「生活を中心に」据えることだと主張。かつて提唱された「オール・フォー・オール」の理念に触れ、「貯金がなくても人間らしく生きていける社会を作ろう」という思想こそが、今の政治に必要だと強調した。



1970年から高齢化社会に突入している日本の現状を挙げ、少子高齢化問題への対応が遅れていることに警鐘を鳴らす有田氏。「こっちの道をいけば、この問題も解決するんだよ」と、生活者のための具体的なビジョンを打ち出すことが野党の責任であると語った。



「リベラル勢力は嫌われているのでは？」という問いに対し、有田氏は「へこたれずに前向きに進んでいくしかない」と結んだ。ベテラン政治家の目線から、新たな政党の現在地と、生活者を見つめる温かな眼差しが伝わる対談となっている。