全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、新潟県・新潟市のラーメン店『蓬来軒』です。

【新潟市】新潟あっさり醤油

【新潟市】新潟あっさり醤油・新潟濃厚味噌ラーメン 「鮮魚センター」裏には漁港が。鮮度抜群も納得

かつて堀があった新潟市。堀添いの屋台発祥の味が「新潟あっさり醤油」。濃厚な味噌味を割りスープで好みの濃さに調整する「新潟濃厚味噌」は『こまどり』が元祖。

3代目が守る屋台発祥のやさしい味

昭和31年創業。屋台から始めたラーメン店としては新潟市内で現存する最古ともいわれる。当時の屋台は火力が弱かったこともあり、仕込み時間が短く提供が早い淡麗スープと極細麺で対応したことが今のスタイルになったとか。豚骨と鶏ガラ、煮干しがメインの黄金色のスープは昔ながらのやさしい風味が郷愁を誘う。

らーめん800円

『蓬来軒』らーめん 800円 淡麗スープに極細麺、バラ肉のチャーシュー、メンマ、ねぎというシンプルな構成。先代の味を守るため常連客に試食してもらって味を完成させた

3代目の三井さんのモットーは「味を守ること」と「お客様を大事にすること」。その心は誠実な味に表れている。炒飯やタンメンも名物だ。

『蓬来軒』店主 三井篤司さん

店主：三井篤司さん「お客様に育てられ、先代の味を守っています」

『蓬来軒』

中央区『蓬来軒』

［店名］『蓬来軒』

［住所］新潟県新潟市中央区上大川前通9-1262

［電話］025-222-7208

［営業時間］11時〜14時、17時半〜20時

［休日］日・祝

［交通］JR越後線ほか新潟駅から車で約10分

撮影／浅沼ノア、取材／肥田木奈々

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、焦がし醤油が香る「ちゃーはん」の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】昭和が漂う優しい味と店 炒飯や餃子も絶品（7枚）