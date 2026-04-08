「常用漢字ですか？」読むのが難しい“宮崎県の駅”ランキング！ 2位「日向沓掛」、1位は？
南九州らしい独特の地名が多い宮崎県。駅名にも個性的な読み方がたくさんあります。
All About ニュース編集部は3月24日、全国20〜70代の男女250人を対象に「読むのが難しい駅」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「読むのが難しいと思う宮崎県の駅」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
武町を含む田野・清武地域は、日本一の生産量を誇る干し大根と大根やぐらがシンボル。住宅団地の開発も進められており、ベッドタウンとしても人気です。
回答者からは「初めてみる組み合わせだから」（40代女性／愛媛県）、「漢字が難しいから」（20代女性／大阪府）、「この組み合わせだとどのように読むか想像できない」（20代女性／その他）といったコメントが寄せられています。
周辺は国の重要伝統的建造物群保存地区に選定され、飫肥城をはじめ武家屋敷や蔵などの町並みが今も残っています。駅舎は城下町をイメージしており、伝統の盆踊り・泰平踊の像がシンボルです。
回答コメントでは「なかなか見ない漢字だから」（40代男性／京都府）、「常用漢字ですか？と思いました」（50代女性／神奈川県）、「見たことない漢字があるから」（20代女性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は3月24日、全国20〜70代の男女250人を対象に「読むのが難しい駅」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「読むのが難しいと思う宮崎県の駅」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：日向沓掛（ひゅうがくつかけ）／62票2位にランクインしたのは、日向沓掛（ひゅうがくつかけ）です。清武町郊外にある無人駅で、元は信号場でした。豊かな自然が特徴で、駅からは山や田園風景が望め、緑がいっぱいです。
回答者からは「初めてみる組み合わせだから」（40代女性／愛媛県）、「漢字が難しいから」（20代女性／大阪府）、「この組み合わせだとどのように読むか想像できない」（20代女性／その他）といったコメントが寄せられています。
1位：飫肥（おび）／94票1位にランクインしたのは、飫肥（おび）です。宮崎駅からJR日南線で約1時間15分のところに位置し、九州の小京都として知られる玄関口の駅。
周辺は国の重要伝統的建造物群保存地区に選定され、飫肥城をはじめ武家屋敷や蔵などの町並みが今も残っています。駅舎は城下町をイメージしており、伝統の盆踊り・泰平踊の像がシンボルです。
回答コメントでは「なかなか見ない漢字だから」（40代男性／京都府）、「常用漢字ですか？と思いました」（50代女性／神奈川県）、「見たことない漢字があるから」（20代女性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)