

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の4月6日から7日の決算発表を経て8日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<1377> サカタタネ 東Ｐ -8.33 4/ 7 3Q 11.63

<6469> 放電精密 東Ｓ -8.24 4/ 7 本決算 4.14

<6496> 中北製 東Ｓ -7.15 4/ 7 3Q 97.66

<7888> 三光合成 東Ｐ -1.34 4/ 7 3Q 18.92



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした8日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

