京都府南丹市で登校中に行方不明になった同市立園部小６年の安達結希（ゆき）君（１１）について、府警は７日、自宅近くの山中を約６０人態勢で捜索した。

朝から夕方まで実施したが、有力な手がかりは見つからなかった。具体的な場所は明らかにされていないが、捜索は８日も続けるという。

捜査関係者によると、７日の捜索現場は、行方不明になった学校前から南西約９キロにある自宅北側の山中で、複数の別荘が点在している付近。これまでも自宅周辺の捜索はあったが、本格的な実施は初めて。現場では、朝から夕方まで山に続く複数の道に規制線が張られ、捜査車両や捜査員が出入りを続けた。山中では、道路脇の茂みを確認する捜査員もいた。

安達君は小学５年生だった３月２３日午前８時頃、校舎から約２００メートル手前で家族の車から降りた後、行方がわからなくなった。同２９日には、学校から西約３キロの山中で通学かばんが見つかった。学校などによると、学校の防犯カメラには安達君と確認できる姿は映っておらず、同じ時間帯に徒歩で通学していた児童や保護者からの目撃情報もないという。

府警は同２５日に安達君の顔写真や当日の服装などを公開。延べ約７００人の警察官らを投入し、かばんが見つかった山中や近くのため池を捜索してきた。捜査関係者によると、学校や自宅周辺には防犯カメラが少なく、安達君が携帯電話など位置情報をたどれる端末を持っていなかったことから、捜索は難航している。