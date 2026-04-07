狄翦售錺▲ぅ疋覘瓩箸靴謄丱困蠱罎痢AKB48の「ずんちゃん」こと山根涼羽さんが自身のSNSを更新。「タイガー魔法瓶」公式からのリプライに喜びを露わにしました。

【写真を見る】【AKB48・山根涼羽】「今、人生のすべてが炊飯器」間違い投稿で大バズり狄翦售錺▲ぅ疋覘瓩箸靴童討咾ける





山根さんは、今月2日にXで「すき？」という文言とともに、バチバチに決めた自身のソロショットを公開。その際になぜか炊飯器の画像を並べて投稿したことで、ファンが「なんで炊飯器？笑」「炊飯器並んでて声出た」「炊飯器は普通！」などとリプでザワついていましたが、約1時間後に自ら「まってなにこの炊飯器」と、戸惑いの投稿。この困惑の投稿が14万を超えるいいね（4月7日 午後9時時点）を獲得するなど大きく話題になっています。









ちなみに自身のインスタグラムでも、Xと同様に「すき？」という文言とシチュエーションのキメ顔を複数枚投稿していますが、炊飯器の写真は無し。



同日の夜中には「炊飯器でバズらせていただきました AKB48のずんちゃんこと山根涼羽（やまねすずは）です」と自己紹介をしつつ「使っている炊飯器はこちらです TIGERさん：マイコンジャー炊飯器 JBS-G055」と、律義に炊飯器も紹介。



続く投稿で「母が買ってくれた大切な炊飯器で、はじめてひとりでお米を炊いたのですが、どうやったら炊けた合図になるのか母に聞こうとして撮っていた写真を間違えて押してしまったのか載せてしまいました お母さん、あなたが買ってくれた炊飯器で5.5万いいねいただきました。ありがとう。」と、かわいらしく経緯の説明と母への感謝を綴りました。

反響はすさまじかったようで、山根さんは4日に「AKB48現場の全ての人に 『 炊飯器！ 』 街を歩けば 『 炊飯器見ました！ 』 友達からの連絡も『 炊飯器！ 』 SNS開けば 『 炊飯器アイドル！ 』 今、人生のすべてが炊飯器 ！！ " AKB48 " のずんちゃんこと山根涼羽です」と、「炊飯器」連発で投稿。









KLP48からの復帰公演となった4月5日の『AKB48 春コンサート2026「私たちだけじゃダメですか？」Part3：Beyond』の感想を綴る投稿でも、「みんなの近くに行かせていただいたときは『おかえり ! 』 『 炊飯器 ! 』 助かりました」と、炊飯器に関するリアクションがあったと報告していました。

そんな中、6日にXの「タイガー魔法瓶」公式アカウントが、山根さんに「この度はタイガーの炊きたてJBS-G型をお使いいただき、ありがとうございます！ タイムラインを見て社内でも驚いておりました！(笑)」「お母様もありがとうございます…！」とリプライ。









この投稿に、山根さんは「お騒がせしてしまいすみません と共に本当にタイガーさんの炊飯器が大好きです ずっと愛用させていただきます」と返信。続く投稿で「なんと！14万いいねのおかげで … ！！ タイガー魔法瓶さんから メッセージをいただきました タイガーさんのおかげで食もアイドルも充実しております」と、喜びつつ「みなさんもよかったら炊飯器をお揃いにしましょう」と、さっそく狄翦售錺▲ぅ疋覘瓩箸靴童討咾けています。



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