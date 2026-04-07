お風呂上がりの猫たちが見せた怒りの表情とは…？まるで人間不信になってしまったかのような3匹の猫たちの光景は24万7千回を超えて表示され、1万1千件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：お風呂から上がった3匹の猫→『表情』を見ると……可愛すぎる光景】

3匹そろって怒りの表情

X（旧Twitter）アカウント『@IWASHI_0723』に投稿されたのは、洗われた直後の3匹の猫たちの濡れそぼった様子です。この日猫たちは、飼い主さんにお風呂に入れてもらったのだそうです。猫たちの毛はぺたんと体にはりつき、その姿はいつもよりずっと細く小さく見えたとのこと。しかし小さくなったのは体だけで、表情は逆に存在感が増していたといいます。なぜなら、3匹ともそろって“怒りの顔”をしていたから。

目は細く吊り上がり、口元はきゅっと結ばれ、全身から「納得していません」のオーラがふき出していたのだとか。その姿はまるで、「裏切られた…」「まさか風呂とは…」「聞いてない…」と、それぞれが心の中でつぶやいているかのようだったといいます。全身ずぶ濡れで、どこか哀愁漂う姿ではあるものの、猫たちの“不機嫌顔”がかわいすぎるワンシーンなのでした。

猫たちの楽しい毎日

他の投稿でも、3匹は日々の生活を共に楽しむ様子をたくさん披露してくれています。飼い主さんのまわりに集結してお昼寝することもあれば、重なるようにくっついてくつろぐこともあるのだそう。

3匹が自由気ままに毎日の暮らしを楽しんでいる様子は、これからもたくさんの人々に笑いと元気を届け続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@IWASHI_0723』では、この他にも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

記事冒頭でご紹介したお風呂上がりにブチギレる猫たちの投稿には、「3匹ともキレてるねw」「『おやつで許してやる』って声が猫たちから聞こえるわw」「猫って濡れると急に『この世界の不条理を知った顔』になるよねw」「シャンプーで失う信頼！wでもすぐに元通りだよねw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@IWASHI_0723」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。