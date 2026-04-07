いよいよ春本番。ヒノキ花粉の飛散量もピークを迎えています。今回は、花粉にまつわる気になる疑問について医師が解説します。教えてくれたのは、わしお耳鼻咽喉科の鷲尾有司先生。「朝方にくしゃみが止まらないのはなぜ？」「薬が効かない日があるのはどうして？」といった素朴な疑問から、SNSで話題の民間療法についても伺いました。

2026年の花粉いつまで続く…意外と注意したい時季

「今年は例年より症状が重いかも…」と感じている人もいるかもしれません。じつはそれには理由があるようです。

「地域にもよりますが、2026年のスギ花粉は例年よりも早く飛散のピークが始まりました。また、初期の飛散量が多く、例年よりもつらい症状を感じた方が多かった印象です」（鷲尾先生、以下同）

スギ花粉のピークは落ち着いてきたものの、「ヒノキ花粉は5月上旬ごろまで続く見込み」といいます。ゴールデンウィークまでは注意が必要です。

「また、4月下旬からはイネ科の花粉も飛び始めるため、5月上旬を過ぎても症状が続く場合は、別の花粉に反応している可能性も考えられます」

朝方にくしゃみが止まらないわけ

花粉症の症状でよくあるのが、「朝にくしゃみが止まらない」という例。一般的に、花粉の飛散量はお昼前後にピークを迎え、朝や夜は少ないとされています。それにもかかわらず朝に症状が出るのはなぜでしょうか。

「朝に症状が出るのは、自律神経の働きが関係しています。人の体は、活動時に働く交感神経と、休息時に働く副交感神経によって調整されています。朝は副交感神経優位の状態から交感神経優位へと切り替わるタイミング。このバランスの変化によって、アレルギー症状が出やすくなるのです。また、今年は初期の飛散量が多かったため、アレルギー反応のスイッチが強く入ってしまい、体が過敏に反応している可能性もあります」

花粉症の薬や手術のウソ、ホント

花粉症の薬や治療法にまつわる疑問も伺いました。

●「花粉症の薬は飲み続けると効かなくなる」は本当？

「薬を飲んでいるのに効かない」と感じることがあるかもしれません。その理由はなんでしょうか。

「アレルギー症状を抑える薬で耐性がつくことはなく、その日の花粉の飛散量や自律神経の状態などが影響して効かなくなることがあります。症状は“花粉の量”に大きく左右されるもの。薬の効き方も一定ではないことを理解しておくことが大切です」

一方で、「花粉症の薬は飲み続けると効かなくなる」という話を耳にすることもありますが、これに医学的な根拠はないそうです。

「処方薬は継続して服用することで効果を発揮します。症状が出たときだけ服用するのではなく、効果を実感できるまで飲み続けてください」

●市販薬と処方薬、どちらを選ぶべき？

ドラッグストアで手に入る市販薬と処方薬で、効果に違いはあるのでしょうか。

「市販薬と処方薬には、成分が同じものと異なるものがあります。どちらが優れているというわけではありませんが、大切なのは『自分の症状を正しく理解したうえで使うこと』です。花粉症は軽く見られがちですが、れっきとしたアレルギー性疾患です。市販薬の場合、自己判断で使用することになるため、症状に合っていない可能性もあります」

処方薬であっても、診察や検査を十分に行わずに処方されている場合は、適切とは言いきれません。

「たとえばオンライン診療は便利ですが、対面診察に比べて診断の精度が下がる可能性もあります。まずは医師の診察を受け、できれば検査によって確定診断を行ったうえで、自分に合った処方を受けることが重要です」

●レーザー手術や舌下免疫療法は根本治療になる？

レーザー手術や舌下免疫療法などは効果があるのでしょうか。

「レーザー手術や舌下免疫療法・皮下免疫療法などの免疫療法はいずれもガイドラインに基づいた医学的な治療法です。ただし、これらを行うには花粉症の確定診断が前提となります。レーザー手術は一時的な症状の軽減が期待できる方法です。一方、舌下免疫療法などは体質の改善を目的としており、長期的な効果が期待できます」

「甜茶・カルダモン」は花粉に効く？

最近SNSなどで見られる「甜茶やカルダモンは花粉症に効くのか」という話題についても伺いました。

「甜茶やカルダモンについては、花粉症への効果を示唆する報告はありますが、医学的に確立された根拠がありません。直接的な改善を期待するよりは、体調に合わせて取り入れる程度にとどめるのがよいでしょう。大切なのは、栄養バランスの取れた食事と十分な睡眠です。基本的な生活習慣を整えることが、結果的に症状の緩和につながります」

つらい花粉症の季節を乗りき切るためには、正しい知識をもち、自分の症状に合った対策を選ぶことが大切。気になる症状がある場合はまずは専門医に相談してみましょう。