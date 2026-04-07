2週連続の「予言的中」となるか！

ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「OCHA NORMA」のメンバーで、大の広島ファンとして知られる広本瑠璃（22）が6日、「RCCラジオ」の番組「ザ・ギース尾関高文とOCHA NORMA広本瑠璃の年の差ラジオ」（毎週月曜日午後11時〜）に出演。

恒例のコーナー「またまた帰ってきました！広本瑠璃の広島カープ大予言」で、今週の試合で広島・中村奨成がタイムリー三塁打を放つと「予言」した。

「私の大好きなカープがどんな感じになるか、ズバリ予想します！今週は、中村奨成さんがスリーベースヒットで得点を入れます！」と宣言。

この予想に、ラジオの相方であるお笑いコンビ「ザ・ギース」の尾関高文は「いやあ、素晴らしい。これはいい。ありそうなラインで攻めるという。（予言が）3年目になると違いますね」と期待した。

広本は前回の3月30日のオンエアで「佐々木泰さんがホームランを打ちます！」と予言。その言葉通り、今月4日の阪神戦でプロ初アーチ。見事予言的中となったが、果たして2週連続での「快挙」となるか。