漫才コンビ「ブラックマヨネーズ」吉田敬（52）が7日放送のフジ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。イラン攻撃をめぐる、トランプ米大統領の発言について言及した。

トランプ大統領は会見で、イランとの停戦について7日午後8時（日本時間8日午前9時）までに合意しなければ、「イランには橋も発電所もなくなる」などと話した。

また、日本について「北朝鮮から日本を守るために、私たちは日本に5万人の兵士を駐留させている」とし、「日本は我々を助けてくれなかった」と不満を表明した。

先日行われた、高市早苗首相とトランプ大統領の日米首脳会談ではにこやかに会話をしていたが、日本を名指ししての不満に、吉田は「ちょっと、八つ当たりとかが出てきてんのかなっていうふうに思ってしまったんですけど…」と指摘。

MCのフリーアナウンサー・青木源太（42）も「戦況が自分が思っているように進んでいないとか、計画通りにいっていないという部分があるんですかね」と言い、うなずいた。

吉田はさらに、「『なんで俺の思うように事が進めへんねん』と。『お前も仲間気取ってるかしらんけど、お前もやぞ』みたいな…何か、リーダーが追い込まれた時に、焦ってやってんのかなって、ちょっと思ってしまいましたね」と話していた。