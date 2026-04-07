『ヘルヴァ・ボス』フェアがアニメイト通販で開催！限定アクスタや予約特典も登場

世界的人気を誇る海外アニメ『ヘルヴァ・ボス』の関連商品をアニメイト通販にて予約すると、限定缶バッジがもらえる「HELLUVA BOSSフェア in アニメイト通販」が、2026年4月18日（土）から開催。また、アニメイト限定販売のアクリルスタンド（全三種）の発売が決定した。

アニメイト限定販売商品 アクリルスタンド（全三種）

話題のアニメーション作品『ヘルヴァ・ボス』から作中のエピソードをモチーフにしたアクリルスタンドが登場！

HELLUVA BOSS アクリルスタンド（Full Moon）

エピソード「THE FULL MOON」の切なくも美しい世界観を、アクリルスタンドにギュッと凝縮した。ファン必携のメモリアルな一品だ。

HELLUVA BOSS アクリルスタンド（Apology Tour）

発売日：2026年10月上旬予定価格：3,300円（税込）商品サイズ：H100×W84×D37 mm

エピソード「APOLOGY TOUR」のライブシーンを、アクリルスタンドにギュッと凝縮した。ファン必携のエモーショナルな一品だ。

HELLUVA BOSS アクリルスタンド（Antarctica）

発売日：2026年10月上旬予定価格：3,300円（税込）商品サイズ：H99×W87×D40 mm

エピソード「MISSION: ANTARCTICA」のI.M.Pメンバーの凍えるような（？）ドタバタ劇を、アクリルスタンドにギュッと凝縮した。ファン必携のカオスでキュートな一品だ。

「HELLUVA BOSSフェア in アニメイト通販」開催概要

発売日：2026年10月上旬予定価格：3,300円（税込）商品サイズ：H101×W160×D46 mmフェア名『ヘルヴァ・ボス』予約キャンペーン開催期間2026年4月18日（土）〜5月6日（水・祝）※配布予定数に達し次第終了開催場所アニメイト通販フェア内容期間中、『ヘルヴァ・ボス』の関連商品を一会計2,200円（税込）予約するごとに、オリジナル缶バッジ（全三種）をランダムで一つプレゼント！対象商品『ヘルヴァ・ボス』関連商品

※施策に関わる景品・特典等は、すべて第三者への譲渡・オークション等の転売は禁止されている。

※フェア対象の金額設定はすべて税込となる。

※特典は選べない。

※期間中であっても特典は無くなり次第終了となる。

※フェアの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がある。

『ヘルヴァ・ボス』配信情報

『ヘルヴァ・ボス』は、YouTubeやPrime Videoで配信中。

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