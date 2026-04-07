ナフサとは石油由来のもので、私たちの身の回りにある様々な生活用品の「もと」となっています。



食品トレー・ペットボトルなどプラスチック類、シャンプーや食品ラップ、ワイシャツなどの合成繊維、車や自転車などのタイヤ（合成ゴム）、家・家具などに塗る「塗料」、注射器や点滴バッグ、チューブなどの医療用品。



その他にもパソコン、携帯電話、テレビなどの家電製品にも使用されています。





この様に、今回の中東情勢で原油価格が上がると、その影響は様々なものに広がることになります。

経済の専門家である野村総合研究所の木内さんによると、ごみ袋・保存袋・ラップ、そして洗剤・シャンプー類など、それぞれの値上がり予想から、４人家族の場合１年間で家計にどれくらい影響が出るか試算した結果、およそ１万８０００円から２万５５００円の負担増が予想されるそうです。



しかもこれに加えてガソリンなどの燃料費に電気・ガス代なども増えると、家計への負担は相当増えます。



中東情勢はまだまだ予断をゆるさない状態で、原油価格も下がる目途は立っていません。



様々な物が値上げになると予想されていますが、小さなことから工夫しつつ、節約で家計を守っていきましょう。