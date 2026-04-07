大悟、子育てでの後悔「あの頃に戻れば…」 家での様子を赤裸々告白「どこ座っていいか」
6日放送の日本テレビ系バラエティー『大悟の芸人領収書』（毎週月曜 後11：59）では、「ママ友になろうSP」と題して、大沢あかね、くわばたりえ、キンタロー。をゲストに迎えた。その中で、大悟の貴重な子育てトークが飛び出した。
【動画】千鳥・大悟が父の顔に…綾瀬はるかと“初”共演で夫婦役
キンタロー。から「（子どもに）読み聞かせとかは？」と向けられた大悟は「子どもが小さい頃に会ってない」とポツリ。くわばたが「芸人さんって、ホントそう！よう今まで、離婚せぇへんかったと思う。奥さんが偉い」と口にすると、大悟もたまらず苦笑いでうなだれた。
くわばたから「娘さんの将来の夢は知ってる？」と向けられた際に、大悟は「いや、あーんま知らん」とコメント。「今はけっこう後悔してます。あの頃に戻れば、もっと家帰っておけばよかったなとは思いますよ」と口にしつつも、今の状況について「急に親父が早く帰りだしたら、混乱するでしょう？家のリビングでどこ座っていいかわからない。家族で食べるご飯のテーブルのたぶんワシであろう席に、でっかいミッキーマウスが座ってた」と笑いを交えて明かした。
【動画】千鳥・大悟が父の顔に…綾瀬はるかと“初”共演で夫婦役
キンタロー。から「（子どもに）読み聞かせとかは？」と向けられた大悟は「子どもが小さい頃に会ってない」とポツリ。くわばたが「芸人さんって、ホントそう！よう今まで、離婚せぇへんかったと思う。奥さんが偉い」と口にすると、大悟もたまらず苦笑いでうなだれた。