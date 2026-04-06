デリケートゾーンのかゆみや痛みの原因とは？放置で広がる感染リスク【医師解説】

「デリケートゾーンの悩みは相談しにくい……」と感じていませんか？ かゆみや痛み、おりものの異常などの症状があっても、「病院に行くほどではない」と放置してしまう女性は少なくないようです。しかし、膣の健康は全身の健康にも影響を与え、適切なケアをしないと症状が悪化することもあります。今回は、膣のかゆみや痛みが起こる原因について、「アロリエクリニック」の市川先生に解説していただきました。

監修医師：

市川 りえ（アロリエクリニック）

東邦大学医学部卒業。その後、東邦大学医療センター大橋病院産婦人科入局、病院やクリニック勤務で経験を積む。2023年、東京都品川区に「アロリエクリニック」を開院。日本産科婦人科学会専門医、臨床分子栄養医学研究会認定医。日本思春期学会、日本性感染症学会、日本抗加齢医学会、点滴療法研究会の各会員。

編集部

膣に違和感があっても、病院に行くのは躊躇してしまいます。

市川先生

多くの女性がデリケートゾーンの悩みを「些細なこと」「恥ずかしいこと」として放置しがちですが、じつは膣の健康は女性の体全体の健康にも関わる重要な要素です。違和感が続く場合は、放置せずに医師に相談することが大切です。

編集部

具体的に、どのような症状があったら病院を受診すべきですか？

市川先生

かゆみ、ヒリヒリした痛み、おりものの色やにおい・量の変化、性交時の痛み、出血、乾燥、違和感などの症状が続く場合は、なんらかのトラブルのサインかもしれません。早めに婦人科を受診しましょう。

編集部

かゆみや痛みが起こるのはなぜでしょうか？

市川先生

細菌やカンジダによる感染症、ホルモンバランスの変化、アレルギー反応、膣周囲の筋肉の緊張など、様々な要因が考えられます。また、ピルの服用や栄養バランスの乱れ、腸内環境の悪化も要因となり得ます。特に感染症があった場合、放置すると症状がひどくなるだけでなく、パートナーにうつしてしまう可能性もあるので、早めに受診して適切な診断を受けることが重要です。

編集部

では、おりものの変化はなぜ起こるのですか？

市川先生

ホルモンバランスなどの影響で変化しますが、強い悪臭がしたり、黄緑色や灰色に変色したりしている場合は、細菌性膣炎や性感染症の可能性があります。また、ピルを使っている場合や妊娠している場合は「膣カンジダ」になりやすくなり、放置していると感染を広げてしまうことになるため、異常を感じたら早めに受診して適切な治療を受けましょう。

※この記事はメディカルドックにて＜【女性必見】デリケートゾーンのかゆみ・痛みの原因はご存じですか? 対処法やセルフケアも医師が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。