10歳の猫さんと3ヶ月の子犬が出会った時の様子がInstagramに投稿されると、あまりにもテンションが違うと話題に！投稿は、記事執筆時点で129万回以上再生され、「この温度差が好き♡」「可愛すぎるwww」「めっちゃ誘ってんのに無視w」といった声が寄せられました。

【動画：10歳の猫と遊びたい『生後3か月の子犬』→必死にアピールしていると…爆笑の展開】

10歳猫と3ヶ月の子犬が出会ったら…

Instagramアカウント「mebi(@mebi_diary)」さまは、黒猫の「メビ」ちゃんの日常を紹介しているアカウントです。

ある日、10歳のメビちゃんの元に、まだ生後3ヶ月とヤンチャ盛りな元気いっぱいの子犬の「ルナ」ちゃんがやってきました。ルナちゃんはメビちゃんを見た途端、「遊んで遊んで～！」とハイテンションでお誘いを開始！

颯爽と駆け寄り、前足で合図を送ったり、目の前でお尻を突き出して犬なりのお誘いポーズを決めてみたり。試行錯誤しながらお誘いするルナちゃん。しかし、メビちゃんは……

なんと、無情にもルナちゃんから視線を逸らして「拒否」を意思表示！さすがお猫様……。

ハイテンションで「遊んで」する子犬に対して…

しかし、そんなことでヘコたれるルナちゃんではありません！その後も「遊ぼうよ！」「こっちみてよ！」と目の前でバタバタと動き回りながら必死にアピール！

しかしそれでも無反応を貫くメビちゃん。そんな2匹の様子を見ていた飼い主さんは、ルナちゃんがちょっぴりかわいそうになり、メビちゃんをルナちゃんの方へと顔を向けさせることに。すると……

なんとルナちゃん、あれだけ遊びたがっていたのに、真っ先に逃走！突然こちらを向いたメビちゃんに驚いてしまったのでしょうか（笑）

テンションが違いすぎると話題に

しかし、驚いたのはルナちゃんだけではありません。

突然跳び上がるように逃げていったルナちゃんを見て、メビちゃんもキョトン。あんなに遊ぼうアピールしてきたのに、逃げるんかい！という表情を見せたメビちゃんなのでした！

10歳の落ち着き払った猫さんと3ヶ月の元気盛りなルナちゃんの交流は、あまりにもテンションに差があるとInstagramでも大きな話題に！

コメント欄には「この温度差が好き♡」「可愛すぎるwww」「めっちゃ誘ってんのに無視w」「こいぬのブチ上がり方に若干引いてるねこさまも双方かわよ」といった声が寄せられました。

そんなマイペースなメビちゃんの様子は、Instagramアカウント「mebi(@mebi_diary)」さまから覗くことができます。ぜひ他の日のメビちゃんの様子もチェックしてみてくださいね。

メビちゃん、ルナちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「mebi(@mebi_diary)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。