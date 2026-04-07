誤解だらけの自転車新ルール！警察も判断に迷う「はみ出し追い越し」の複雑な罠
AIライター自動執筆記事
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チャンネル運営者氏が自身のYouTubeチャンネルで「【自転車追い越し・追い抜きの新ルール解釈】自転車を黄色実線ではみ出して追い越すのは違反？捕まる？最新ルールを徹底解説」を公開した。動画では、2026年4月からスタートした「自転車の青切符制度」に伴う新ルールの複雑さにより、誤った認識が独り歩きしている現状について、道路交通法を基に徹底解説している。
動画の序盤では、SNS等で拡散されている「パトカーが自転車を追い越さずに後ろをノロノロとついていく映像」を紹介。これが新しいルールの正しい手本であるかのように扱われていることに対し、チャンネル運営者氏は「パトカーのやっている行為自体は間違いだ」と指摘した。
道路交通法第18条の規定では、自転車の側方を通過する際に十分な間隔がない場合、間隔に応じた安全な速度で進行しなければならないと定められている。しかし、「追い越してはいけないとも、追い抜いてはいけないとも書いていない」と条文を示しながら説明。時速20～30キロの安全な速度まで減速すれば、追い抜くこと自体は可能であると明言した。
続いて、黄色実線区間での追い越しについては、第17条が適用されると解説した。黄色実線は標識等ではみ出しが禁止されているため、自転車を追い越すために線を越えることは原則として違反になると説明。ただし、これは進路が重なる「追い越し」の場合であり、進路が重ならない「追い抜き」であれば適用外になるという複雑な構造を解き明かした。
最後には、警察本部へ直接問い合わせたやり取りの文字起こしを公開。黄色実線をはみ出しての追い越しは基本的には違反だが、危険な状況でなければ取り締まりは「ケースバイケース」の判断になるという警察側の曖昧な見解を紹介した。ルールを正しく理解し、安全な状況判断を心掛けるよう求めて動画を締めくくっている。
動画の序盤では、SNS等で拡散されている「パトカーが自転車を追い越さずに後ろをノロノロとついていく映像」を紹介。これが新しいルールの正しい手本であるかのように扱われていることに対し、チャンネル運営者氏は「パトカーのやっている行為自体は間違いだ」と指摘した。
道路交通法第18条の規定では、自転車の側方を通過する際に十分な間隔がない場合、間隔に応じた安全な速度で進行しなければならないと定められている。しかし、「追い越してはいけないとも、追い抜いてはいけないとも書いていない」と条文を示しながら説明。時速20～30キロの安全な速度まで減速すれば、追い抜くこと自体は可能であると明言した。
続いて、黄色実線区間での追い越しについては、第17条が適用されると解説した。黄色実線は標識等ではみ出しが禁止されているため、自転車を追い越すために線を越えることは原則として違反になると説明。ただし、これは進路が重なる「追い越し」の場合であり、進路が重ならない「追い抜き」であれば適用外になるという複雑な構造を解き明かした。
最後には、警察本部へ直接問い合わせたやり取りの文字起こしを公開。黄色実線をはみ出しての追い越しは基本的には違反だが、危険な状況でなければ取り締まりは「ケースバイケース」の判断になるという警察側の曖昧な見解を紹介した。ルールを正しく理解し、安全な状況判断を心掛けるよう求めて動画を締めくくっている。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
このチャンネルでは、悲惨事故がなぜ起きたか？自分がその立場にならないためには？の視点で、加害者にも被害者にもならない交通ルールや考え方を解説しています。車を運転しなくても、歩いていても事故の被害者にはなります。相手を責めても被害者にはなりますので、被害者にならない心得もお伝えしています。