チャンネル情報

このチャンネルでは、悲惨事故がなぜ起きたか？自分がその立場にならないためには？の視点で、加害者にも被害者にもならない交通ルールや考え方を解説しています。車を運転しなくても、歩いていても事故の被害者にはなります。相手を責めても被害者にはなりますので、被害者にならない心得もお伝えしています。