名代富士そばが焼き上げた、超特大の“食パン”に衝撃！ SNS「何斤あるの？」「なんでだよ！？」
立ち食いそばチェーン「名代富士そば」が「X」公式アカウントで、超ビッグサイズの“食パン”の写真を投稿しています。
【画像】で…でっっか！！！ コチラが名代富士そばが焼き上げた「超ビッグ食パン」の写真です！ こんがり〜（笑）
富士そば公式「あなたが眠っている間に…」
公式アカウントは、「いいですか、落ち着いて聞いてください」と前置きし、「あなたが眠っている間にとんでもなく“デカいトースト”が焼き上がりました」とコメント。通常の食パンと、ビッグサイズの食パンの比較画像を投稿しました。
こんがりと焼き上がった“デカいトースト”は、一般的な食パンの4〜6倍ほどありそうなサイズです。
X上では「何斤くらいあるんだろう？」「どんな型で焼いたんだ？」「そば屋とは」「なんでだよ！？そして用途は？」「売ってくれるのですか？」「生パン粉用…？」「厚揚げ？」とさまざまな疑問の声が上がりました。
また、「まさか、パン入りそば…」「そばに入れるの？」というコメントも寄せられています。たびたびユニークなトッピングのそばを紹介している名代富士そばが、パンを使った新たなメニューを紹介してくれる日が来るのかもしれません。