友成空の楽曲「Teacher」と、『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』がコラボーションしたミュージックビデオがジャンプチャンネルで公開された。

「Teacher」は、3月20日(金) より全国公開された『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』の主題歌となっており、友成空自ら作詞・作曲・編曲を担当。どこか懐かしく、胸を締めつけるようなピアノの旋律に乗せて、先生視点で描かれた繊細な心情表現と鮮やかな背景描写が静かに心へ届く。3年E組の10年分の思い出に寄り添いながら、作品の“想い” そのものを音楽で包み込み、観る者の感情を一気に引き上げる楽曲となっている。

コラボレーションミュージックビデオは、映画本編の名場面とリリックがリンクした、3 年E組の思い出が鮮やかに映し出された内容となっている。殺せんせーの視点と生徒の視点が交差した、アニメ「暗殺教室」10周年を飾るにふさわしい特別映像として楽しんでほしい。

なお、友成空は今年5月より全国ワンマンツアーを開催。さらに初の海外ワンマンライブも発表されている。

◾️「暗殺教室」10周年記念プロジェクト ©️松井優征／集英社・アニメ「暗殺教室」製作委員会2025 『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』

公式サイト： https://ansatsu-anime.com/

公式X：@ansatsu_anime （https://x.com/ansatsu_anime） ◆第1弾：アニメ「暗殺教室」全47話の再放送

2025年4月10日（木）よりフジテレビほかにて放送 ◆第2弾：アニメ10周年記念「暗殺教室のオールナイトニッポンGOLD」

2025年8月22日（金）22〜24時にて放送済。 ◆第3弾：劇場版「暗殺教室」みんなの時間

2026年3月20日（金）全国公開 ©️松井優征／集英社・アニメ「暗殺教室」製作委員会2025 ◆原作情報

【原作】松井優征『暗殺教室』（集英社 ジャンプ コミックス刊）

【既刊】全21巻

◾️＜友成空 ONEMAN TOUR 「心象風景」＞

2026年5月9日(土) 神奈川 ランドマークホール OPEN/START16:00/17:00

2026年5月10日(日) 愛知 SPADE BOX OPEN/START16:00/17:00

2026年5月31日(日) 宮城 誰も知らない劇場 OPEN/START16:00/17:00

2026年6月7日(日) 福岡 ROOMS OPEN/START16:00/17:00

2026年6月21日(日) 大阪 americamura Fanj twice OPEN/START16:00/17:00

2026年7月7日(火) 東京 Spotify O-WEST OPEN/START17:30/18:30 【スタンディング】※東京／名古屋／大阪

一般チケット \4,800(税込)

学生チケット ￥2,000(税込) 【指定席】※横浜／仙台／福岡／東京2階席

一般チケット \4,800(税込)

学生チケット ￥2,000(税込) URL：https://w.pia.jp/t/tomonarisora/

◾️台北ONEMAN LIVE＜Here Comes SORA!! in Taipei 友成空首次台北專場＞

2026年6月13日(日) MOONDOG OPEN/START 17:00/18:30

チケット：3/14(土) 日本時間13:00 販売開始