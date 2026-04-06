「代用品で作られたカッパ」を着て、雨の中を散歩に行く犬が爆笑をさらっています。

話題となっている動画は記事執筆時点で2万5000回再生を突破し、「殿ｗ」「色合いも素敵」といったコメントが寄せられています。

【動画：犬の散歩に行こうとしたら、突然の雨→即席カッパとして『袋』を被せたら…まさかの『殿様化』する光景】

散歩に行こうとしたら、雨が…

TikTokアカウント「1_0_1_022」に投稿されたのは、「代用品」で作られたカッパを着て、雨の中散歩に繰り出した豆柴の様子。飼い主さんが実家に帰省中、散歩どきに思いがけず雨が降ってきてしまったのだそう。

「トイレは絶対にお外がいい、でも濡れるのは嫌い」だというワンコのために、実家のお母さんが渡してくれたのは何かの袋。ワンコはオレンジが描かれた色鮮やかな袋を身にまとい、雨の中を颯爽と歩きます。

颯爽と歩く「殿様」

図らずも袋の端っこが大きめの肩パッドのようになってしまい、「殿様…？」と飼い主さんに言われてしまうワンコ。しかしワンコは笑顔で散歩をエンジョイしていて、「袋雨ガッパ」のことは気にしていないよう。

飼い主さんによると、ワンコは「とにかく濡れるのは大嫌い」なのだといいます。即席の代用品ながら、カラフルな袋を着こなすワンコが不思議と少しオシャレに見えてきます…！

強まる雨に、雨具の「アップデート」

散歩中、雨は上がるどころかますます強くなっていきます。すると飼い主さん、濡れたくないワンコのために雨具を「アップデート」。白いビニール袋をワンコの頭にくるりと巻きつけ、雨からの完全ガードを試みます。

白い袋を頭に巻かれて、まるで尼さんのような出立ちになったワンコ。「渡された代用品」で作ったその場しのぎのカッパを着こなすワンコには、ほっこりして思わず笑みがこぼれてしまいます。

投稿には「殿ｗ」「色合いも素敵」「肩パッドで草」「可愛いなぁ」「最後尼さんじゃん！」「めちゃ着こなしてる」といったコメントが寄せられています。

ワンコの愉快な日常は、TikTokアカウント「1_0_1_022」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「1_0_1_022」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。