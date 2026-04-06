明治安田J2・J3百年構想リーグでアルビレックス新潟は4日のホームで金沢と対戦し、PK戦の末勝ちました。ホームでの勝利は2025年6月以来です。



ツエーゲン金沢をホームに迎えたこの一戦、躍動したのはアルビの守護神バウマンでした。前半38分、相手のミドルシュートを右手一本でセーブすれば、さらに後半11分にもファインセーブでチームを救います。



一方、攻撃陣は後半24分、笠井のミドル。後半終了間際には、藤原がクロスも惜しくも得点は奪えません。90分で決着つかず、勝負の行方はPK戦に。相手の1人目をバウマンが見事にセーブ！バウマンのビッグセーブがチームを勢いづけるとアルビは、キッカー全員が成功し4対1。



頼れる守護神が2025年6月15日以来となるホーム戦勝利へと導きました。



■バウマン

「PKを止めることはとても特別なこと。これだけ多くの方が応援に来てくれて皆さんと喜べたのはとても幸せ。私自身の仕事で皆さんが喜びを得ることができたのであれば、私もうれしいしそれができた試合だった。」



次節は、12日(日)にアウェーで高知ユナイテッドSCと対戦します。