鶏肉の輸入価格が高騰しています。広島市内のスーパーでは、「からあげ」用の鶏肉を国内産に切り替えることを検討しています。



4月下旬並みの陽気に包まれたきょうの広島市。花見の醍醐味といえば…そう！お弁当！



■小学3年生

「むさしで買ってきた。おいしいです。」



お弁当に欠かせないおかずと言えば唐揚げですが、今、鶏肉に異変が起きています。物価高が続く中、ワンコインで買える弁当はまさに、庶民の味方です。唐揚げ弁当はもちろん、サケ弁当やアジフライ弁当の中にもやはり、唐揚げは欠かせません。





■客「白身魚フライ弁当を買った。（唐揚げも入って）お得なので店に来たらよく買う。」手ごろな価格を維持するため、鶏肉はブラジル産を使っていると言いますが・・・■たかもり 伊木英人 副社長「仕入れが今月からほぼ倍になっているので、困っている。国産とほぼ値段が変わらなくなっているので、国産に切り替えて値段を上げるとか、お客さんの反応を見ながら考えて行きたい。」世界的な需要の増加や円安により、価格が高騰している「輸入鶏肉」。店では、今後の見通しは不透明だということです。【2026年4月6日 放送】