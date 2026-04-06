鶏肉の輸入価格が高騰
鶏肉の輸入価格が高騰しています。広島市内のスーパーでは、「からあげ」用の鶏肉を国内産に切り替えることを検討しています。
4月下旬並みの陽気に包まれたきょうの広島市。花見の醍醐味といえば…そう！お弁当！
■小学3年生
「むさしで買ってきた。おいしいです。」
お弁当に欠かせないおかずと言えば唐揚げですが、今、鶏肉に異変が起きています。物価高が続く中、ワンコインで買える弁当はまさに、庶民の味方です。唐揚げ弁当はもちろん、サケ弁当やアジフライ弁当の中にもやはり、唐揚げは欠かせません。
「白身魚フライ弁当を買った。（唐揚げも入って）お得なので店に来たらよく買う。」
手ごろな価格を維持するため、鶏肉はブラジル産を使っていると言いますが・・・
■たかもり 伊木英人 副社長
「仕入れが今月からほぼ倍になっているので、困っている。国産とほぼ値段が変わらなくなっているので、国産に切り替えて値段を上げるとか、お客さんの反応を見ながら考えて行きたい。」
世界的な需要の増加や円安により、価格が高騰している「輸入鶏肉」。店では、今後の見通しは不透明だということです。
【2026年4月6日 放送】