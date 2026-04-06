脳の刷り込みから解放されるにはどうすればいいか。医師の和田秀樹さんは「『エビデンス』に基づいていても、すべて信じるべきではない。マジョリティの意見を受け入れることは個体差を軽視することになる」という――。

※本稿は、和田秀樹『ストレスの9割は「脳の錯覚」』（青春出版社）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／JGalione ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／JGalione

■エビデンスは疑ったほうがいい

「エビデンス」に基づいていれば、なんでも信じるべきなのかというと、これもまた違います。「個体差」の問題があるからです。

たとえば、教育心理学の調査で「褒めて育てると、7割の子どもの成績が上がった」ことがわかったとします。このエビデンスを踏まえれば、「子どもは、叱るより褒めて育てたほうがいい」という調査報告になります。

しかし、そこで「自分の子どもも褒めて育てるのがいい」と決めつけるのは早計です。なぜなら、その自分の子どもの場合は、「叱って成績が上がった3割の子どものタイプ」にあたるかもしれないからです。叱るべきタイプの子どもを褒めて育てたら、増長して、むしろ勉強しなくなるかもしれません。

このようにどんなことも、マジョリティ（大多数）の意見による対応と、個体差による対応とは、分けて考えなければなりません。

「タバコは体に悪い」とするエビデンスは、たくさんあります。でも、タバコによるリラックスタイムのおかげで、ストレスが軽減され、「タバコを吸ってきたから長生きできた」という人だっているはずです。

これからゲノム解析が進めば、「タバコを吸っても肺がんにならない人」や「血圧が高くても大丈夫な人」などが明らかになる可能性だって、ないとは言い切れません。

■自分がストレスを感じない健康法を選ぶ

そうすれば、マジョリティな医療とは異なる、個体差に応じた「テーラーメイド医療」が可能になるでしょう。「これまで自分が食べたいものも我慢してきたのに、これまでの我慢は一体何だったんだ」と怒り出す人も出てくるかもしれません。

医学は常に発展途上であり、現在信じられている学説も、疑いの余地はあるということです。それまでの常識がくつがえることも、よくある話です。

それであれば、エビデンスがどうあろうと、無理に我慢したりしないで、自分がストレスを感じない健康法を選ぶというのも、ひとつの手です。

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苦い顔をしながら節制するよりも、笑顔で気楽に過ごしたほうが、免疫機能も上がります。免疫機能が上がれば、がんなどの病気にも強くなります。コロナにしても、免疫機能が高いほど、発症する可能性が低くなります。

今ある常識をいったん疑ってみることで、意外と新しい道が見えてくるものなのです。

■日本の視聴者は、こうして思考停止していく

日本人は、欧米の人に比べて、テレビからの情報をすぐに信じ込んでしまう傾向もあります。

日本の主要テレビ局（キー局）は5局しかありません。その上ワイドショーなどは、「同じ時間帯に」「同じ内容のニュース」を、まるで足並みをそろえたかのように、延々と流します。

「よその局がこの主張で放送するなら、うちは反対の主張でいこう」といったような、報道姿勢の棲み分けもありません。

これがアメリカでは、保守的なFOXのような放送局もあれば、政権批判が当たり前になっているCNNのような放送局もあります。共産党による1党独裁で「言論の自由がない」と日本人が批判する中国でさえ、30局くらいからチャンネルを選べます。

視聴者は、ニュースに関するいろんな意見を、自分の嗜好(しこう)で選ぶことができ、いくつかの局の言説を比較することもできます。

それに比べると、日本のテレビ局はあきらかに画一的な報道スタンスです。つまり視聴者は、どのチャンネルを回したって、同じようなニュースや論調を「刷り込み」されるわけです。

疑おうにも、対極の主張をするチャンネルがないので、批判もしにくい。こうして、日本の視聴者は、思考停止していきます。

■滅多に起きないことを報道し怖がらせるTV

たとえば、「高齢ドライバーの運転はあぶない」とテレビ局が報じれば、それを鵜呑みにしてしまいます。たしかに、「高齢ドライバーが高速道路を逆走」「エンジンとブレーキを踏み間違えて暴走し、死者○名の事故を起こした」といったニュースが、しばしば世間を騒がせました。

ところがデータを調べてみると、それも単なる「印象」であることがわかるのです。

内閣府による「令和2年交通安全白書」のなかの「運転者が第1当事者となる交通死亡事故発生件数（令和元年）」を年齢層別に見てみると、免許保有者10万人当たりの死亡事故は、20〜29歳が3.8件、40〜49歳が2.8件に対し、80歳以上は9.8件となっています。

この数字だけを見ると、高齢者の運転は危ないように見えます。

しかし法務省の「令和2年犯罪白書」のなかの「交通事故発生件数（令和元年）」を、第1当事者の年齢層別に見てみると、20〜29歳が6万3749件、40 〜49歳が6万5838件に対し、75歳以上は3万459件程度。ほかの世代と比べて決して多くないことがわかります。

また、高齢者が運転者の場合、若い世代に比べて第1当事者自身が事故で亡くなることが多いため、交通安全白書では数字が高くなっているとも考えられます。

■「人間が犬を噛んだ」ときにニュースになる

テレビ報道の「暴走高齢ドライバー」のようなイメージとは違って、私たちが普段、車を運転しているとき、高齢者マークをつけている車を見かけると、スピードの出しすぎどころか、「慎重すぎるほど、ゆっくり安全運転」のドライバーが多いのが実感ではないでしょうか。

和田秀樹『ストレスの9割は「脳の錯覚」』（青春出版社）

つまり暴走高齢ドライバーは「とても珍しい事件」だからこそ、ニュースで報じられるし人々の注目を集めるのです。大切なのは、けっして「高齢ドライバーの事故が多いから」報じられるわけではないこと。

それなのに「高齢ドライバーの運転は危ない」と、国民が簡単に刷り込まれてしまうのが、日本という国なのです。

また日本では、ニュースによって世論が作られ、それによって政策が変わることさえ珍しくありません。

ほかの国なら、政策を変えるのは、客観的な「統計情報」に基づいた議論によってなされます。日本を含めて、ほとんどの先進国で統計調査を行うのはそのためです。

ところが日本では、「確率的にはとても珍しいことが起きた」からニュースになっているのに、なぜか、その確率的に低いことへの「世間の注目度」によって、政策が変わってしまうのです。

テレビを観るときに覚えていてほしいのは、「犬が人間を噛んだ」ではニュースになりませんが、「人間が犬を噛んだ」ときにニュースになるということです。

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和田 秀樹（わだ・ひでき）

精神科医

1960年、大阪府生まれ。東京大学医学部卒業。精神科医。東京大学医学部附属病院精神神経科助手、アメリカ・カール・メニンガー精神医学校国際フェローを経て、現在、和田秀樹こころと体のクリニック院長。幸齢党党首。立命館大学生命科学部特任教授、一橋大学経済学部非常勤講師（医療経済学）。川崎幸病院精神科顧問。高齢者専門の精神科医として、30年以上にわたって高齢者医療の現場に携わっている。2022年総合ベストセラーに輝いた『80歳の壁』（幻冬舎新書）をはじめ、『70歳が老化の分かれ道』（詩想社新書）、『老いの品格』（PHP新書）、『老後は要領』（幻冬舎）、『不安に負けない気持ちの整理術』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）、『どうせ死ぬんだから 好きなことだけやって寿命を使いきる』（SBクリエイティブ）、『60歳を過ぎたらやめるが勝ち 年をとるほどに幸せになる「しなくていい」暮らし』（主婦と生活社）など著書多数。

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（精神科医 和田 秀樹）