【世界の山ちゃん】グランドメニュー改定、「みそエビフライ串」「ミニうな丼」「あんバターサンド」など名古屋メシが登場
エスワイフードが展開する居酒屋チェーン「世界の山ちゃん」は、2026年4月6日から、グランドメニューをリニューアルする。
新メニューとして、名古屋らしさを感じられる「みそエビフライ串」や、ひつまぶし風の「ミニうな丼」などが新登場する。既存メニューは、レシピや使用する材料を見直した。また、「世界の山ちゃん」創業45周年を機に、各ページに45周年ロゴをあしらった特別仕様に仕立てた。
【販売開始日】
2026年4月6日〜
【販売店舗】
世界の山ちゃん 全国居酒屋店舗
【すべてのメニュー画像を見る】どて煮×麻婆豆腐「名古屋麻婆豆腐」や海老天むすをアレンジした「うなむす」など名古屋メシが登場〈新メニュー(一部)〉
◆みそ串揚げ3種盛:836円(税込)
エビフライ、串カツ、うずらの3種を一度に楽しめる新商品の盛り合わせ。味噌をたっぷりとかけ、名古屋らしいコクのある味わいに仕上げた。
◆鉄板旨だれカルビ:858円(税込)
香ばしく焼き上げたカルビにネギを合わせ、熱々の鉄板で提供する。食欲をかき立てる、スタミナ満点の一品。
◆ミニうな丼(ダシ付):858円(税込)
別添えの出汁をかけて、名古屋名物「ひつまぶし」風に食べられる丼メニュー。
◆名古屋麻婆豆腐:770円(税込)
名古屋名物のどて煮と麻婆豆腐を組み合わせた。コク深い味噌に麻婆豆腐の辛さがアクセントとなった味わい。
◆うなむす:550円(税込)
名古屋名物“海老天むす”をアレンジした「うなむす」。ふっくらジューシーなうなぎに香ばしいタレの風味を組み合わせた。
◆あんバターサンド:660円(税込)
名古屋名物の「あんバター」をパンで挟んだ。甘さ控えめのあんこ×バターの、背徳感のある美味しさが楽しめる。