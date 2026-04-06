【世界の山ちゃん】グランドメニュー改定、「みそエビフライ串」「ミニうな丼」「あんバターサンド」など名古屋メシが登場

エスワイフードが展開する居酒屋チェーン「世界の山ちゃん」は、2026年4月6日から、グランドメニューをリニューアルする。

新メニューとして、名古屋らしさを感じられる「みそエビフライ串」や、ひつまぶし風の「ミニうな丼」などが新登場する。既存メニューは、レシピや使用する材料を見直した。また、「世界の山ちゃん」創業45周年を機に、各ページに45周年ロゴをあしらった特別仕様に仕立てた。

【販売開始日】

2026年4月6日〜

【販売店舗】

世界の山ちゃん 全国居酒屋店舗

■世界の山ちゃん 公式サイト

【すべてのメニュー画像を見る】どて煮×麻婆豆腐「名古屋麻婆豆腐」や海老天むすをアレンジした「うなむす」など名古屋メシが登場

〈新メニュー(一部)〉

◆みそ串揚げ3種盛:836円(税込)

エビフライ、串カツ、うずらの3種を一度に楽しめる新商品の盛り合わせ。味噌をたっぷりとかけ、名古屋らしいコクのある味わいに仕上げた。

◆鉄板旨だれカルビ:858円(税込)

香ばしく焼き上げたカルビにネギを合わせ、熱々の鉄板で提供する。食欲をかき立てる、スタミナ満点の一品。

◆ミニうな丼(ダシ付):858円(税込)

別添えの出汁をかけて、名古屋名物「ひつまぶし」風に食べられる丼メニュー。

◆名古屋麻婆豆腐:770円(税込)

名古屋名物のどて煮と麻婆豆腐を組み合わせた。コク深い味噌に麻婆豆腐の辛さがアクセントとなった味わい。

◆うなむす:550円(税込)

名古屋名物“海老天むす”をアレンジした「うなむす」。ふっくらジューシーなうなぎに香ばしいタレの風味を組み合わせた。

◆あんバターサンド:660円(税込)

名古屋名物の「あんバター」をパンで挟んだ。甘さ控えめのあんこ×バターの、背徳感のある美味しさが楽しめる。